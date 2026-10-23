Behruz Karimov'un oynadığı maçta Lugano, Madrid'de Getafe ağlarına 5 gol bıraktı

·5·Spor
Behruz Karimov'un oynadığı maçta Lugano, Madrid'de Getafe ağlarına 5 gol bıraktı

UEFA Konferans Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında Avrupa sahalarında haftanın en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. İsviçre'nin Lugano kulübü, İspanya deplasmanında La Liga'nın ciddi temsilcilerinden Getafe ile karşılaştı ve rakibini beklenmedik bir şekilde 5-2 mağlup etti.

Özbek futbolseverler için dikkat çekici olan nokta ise milli takımımızın savunma oyuncusu Behruz Karimov'un bu tarihi galibiyette doğrudan pay sahibi olmasıydı.

Erken gol, geri dönüş ve ilk yarıdaki tempo

Madrid yakınlarında oynanan karşılaşma, beklenmedik bir tempo ve dakikalar içinde değişen skorla başladı:

  • İspanyolların ilk darbesi: Maçın henüz 2. dakikasında Ivan Azon, Getafe'yi öne geçirdi;

  • Lugano'dan cevap: Ev sahibi ekip golün sevincini yaşayamadan, Albian Ajeti 3. dakikada skoru eşitledi. 4 dakika sonra, 7. dakikada Yanis Cimignani konuk ekibi öne geçirirken, 26. dakikada Ajeti duble yaparak İsviçre temsilcisinin devre arasına 3-1'lik üstünlükle girmesini sağladı.

5-2 ve Behruz Karimov'un sahaya girişi

İkinci yarıda da Lugano baskıyı azaltmadı:

  • Galibiyeti perçinleyen goller: 50. dakikada Uran Bislimi skoru 4-1'e getirdi. 74. dakikada ev sahibi ekibin forveti Borja Mayoral farkı ikiye indirdi (2-4);

  • Lejyonerimizin hamlesi: Getafe'nin golünden sonra, 75. dakikada Özbekistan milli takımı savunmacısı Behruz Karimov, savunmayı güçlendirmek amacıyla oyuna dahil oldu ve maç sonuna kadar güven veren bir performans sergiledi;

  • Son nokta: Uzatma dakikalarında, 90+2'de Kevin Behrens maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-2.

Getafe — Lugano 2:5 (Maç özeti)

  • Turnuva: UEFA Konferans Ligi, genel lig aşaması, 2. hafta;

  • Goller: Ivan Azon (2), Borja Mayoral (74) — Albian Ajeti (3, 26), Yanis Cimignani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Behrens (90+2).

İspanya deplasmanındaki bu büyük ve güven verici galibiyetin ardından puanını 6'ya çıkaran Lugano, Konferans Ligi genel puan durumunda doğrudan 2. sıraya yükseldi.

UEFA Konferans LigiBehruz KarimovLuganoGetafeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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