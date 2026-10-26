Ballon d'Or kazananları bugün Londra'da açıklanacak

·5·Spor
Ballon d'Or kazananları bugün Londra'da açıklanacak

Bugün, 26 Ekim'de 2026 Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirilecek. Tören, Londra'daki London Palladium tiyatrosunda düzenlenecek. Bu yıl, futbol dünyasının prestijli bireysel ödülünün kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlanıyor.

Tören tarihte ilk kez Birleşik Krallık başkentinde düzenleniyor. Londra, ödülün ilk sahibi olan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews onuruna ev sahibi şehir olarak seçildi.

Etkinliği, Fransa milli takımının eski forveti Thierry Henry ve spor sunucusu Kate Scott sunacak. Kırmızı halı töreni Taşkent saatiyle 23:00'te başlayacak. Ana ödül töreni ise 27 Ekim saat 01:00'de start alacak. Konuyla ilgili bilgiler UEFA ve ödülün resmi sitesinde yayınlandı.

Gece boyunca erkekler ve kadınlar kategorisinde Ballon d'Or kazananları, en iyi genç futbolcular, kaleciler, teknik direktörler, forvetler ve yılın en iyi kulüpleri belirlenecek. Ayrıca, toplumdaki önemli girişimleri destekleyen futbolculara verilen Socrates Ödülü de sahibini bulacak.

Yılın en iyi genç futbolcusu ödülü için Kerim Alaybegovic, Ayyub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yann Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza ve Warren Zaïre-Emery aday gösterildi.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülü için Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany ve Luis Enrique adaylar arasında yer alıyor.

Gecenin ana ödülü olan 2026 erkekler Ballon d'Or için 30 futbolcu aday gösterildi. Bunlar arasında Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri ve Vinícius Júnior gibi yıldızlar bulunuyor.

Ballon d''Or mukofotiga nomzod bo‘lgan erkak futbolchilar ro‘yxati.

2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or'u Ousmane Dembélé, kadınlarda ise ödülü Aitana Bonmatí kazanmıştı. Bu yılın kazananları Londra'daki törende belli olacak.

Ballon d'OrFutbolLondraUEFAÖdül Töreni
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilirCristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilir1 Ekim 11:18FIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındıFIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındı29 Eylül 15:36Bradley Barcola, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildiBradley Barcola, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi15 Ekim 22:36Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu için 4 aday açıklandıŞampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu için 4 aday açıklandı15 Ekim 11:43UEFA, FIFA başkanının değiştirilmesi konusunda açıklama yaptıUEFA, FIFA başkanının değiştirilmesi konusunda açıklama yaptı9 Ekim 07:51Espanyol sportif direktörü, Barcelona yıldızı nedeniyle özür dilediEspanyol sportif direktörü, Barcelona yıldızı nedeniyle özür diledi30 Eylül 09:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti