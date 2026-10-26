Ballon d'Or kazananları bugün Londra'da açıklanacak

Bugün, 26 Ekim'de 2026 Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirilecek. Tören, Londra'daki London Palladium tiyatrosunda düzenlenecek. Bu yıl, futbol dünyasının prestijli bireysel ödülünün kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlanıyor.

Tören tarihte ilk kez Birleşik Krallık başkentinde düzenleniyor. Londra, ödülün ilk sahibi olan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews onuruna ev sahibi şehir olarak seçildi.

Etkinliği, Fransa milli takımının eski forveti Thierry Henry ve spor sunucusu Kate Scott sunacak. Kırmızı halı töreni Taşkent saatiyle 23:00'te başlayacak. Ana ödül töreni ise 27 Ekim saat 01:00'de start alacak. Konuyla ilgili bilgiler UEFA ve ödülün resmi sitesinde yayınlandı.

Gece boyunca erkekler ve kadınlar kategorisinde Ballon d'Or kazananları, en iyi genç futbolcular, kaleciler, teknik direktörler, forvetler ve yılın en iyi kulüpleri belirlenecek. Ayrıca, toplumdaki önemli girişimleri destekleyen futbolculara verilen Socrates Ödülü de sahibini bulacak.

Yılın en iyi genç futbolcusu ödülü için Kerim Alaybegovic, Ayyub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yann Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza ve Warren Zaïre-Emery aday gösterildi.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülü için Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany ve Luis Enrique adaylar arasında yer alıyor.

Gecenin ana ödülü olan 2026 erkekler Ballon d'Or için 30 futbolcu aday gösterildi. Bunlar arasında Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri ve Vinícius Júnior gibi yıldızlar bulunuyor.

2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or'u Ousmane Dembélé, kadınlarda ise ödülü Aitana Bonmatí kazanmıştı. Bu yılın kazananları Londra'daki törende belli olacak.