Bradley Barcola, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir başka verimli lig aşaması haftasının ardından, haftanın oyuncusu resmen açıklandı. UEFA'nın resmi internet sitesinde taraftarlar arasında yapılan oylama sonuçlarına göre, İngiliz Liverpool kulübünün orta saha oyuncusu Bradley Barcola haftanın en parlak kahramanı olarak kabul edildi.

24 yaşındaki Fransız yetenek, Avusturya ekibi LASK karşısında alınan 6-3'lük farklı galibiyette rakip fileleri üç kez havalandırarak gerçek bir resital sundu ve bu başarı ona haftanın oyuncusu olma unvanını getirdi.

Oylama sonuçları: Rakipler kimlerdi?

Haftanın oyuncusu adaylığında Barcola, kıtanın birçok ünlü yıldızını büyük farkla geride bırakmayı başardı:

Lamine Yamal (Barcelona): Galatasaray'a karşı oynanan maçta (4-1) iki asistin sahibi olmuştu;

Harry Kane (Bayern Münih): Viking ağlarını iki kez havalandırmasına rağmen (3-3), oy sayısında Fransız kanat oyuncusuna yetişemedi;

Nicolò Tresoldi (Club Brugge): İtalyan devi Inter'e karşı oynanan dramatik maçta (4-3) hat-trick yaparak ilk dörtte yer aldı.

Anfield'da 150 milyonluk başlangıç ve istatistikler

Bradley Barcola'nın Merseyside ekibindeki performansı taraftarlarda büyük ilgi uyandırıyor:

Rekor transfer: Fransız futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 150 milyon Euro karşılığında Liverpool kadrosuna katılmıştı;

Uzun vadeli sözleşme: İngiliz kulübü, kanat oyuncusuyla 2032 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı;

Mevcut sezon istatistikleri: Barcola, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıktı ve 3 gol kaydetti; bunların tamamı LASK maçındaki muhteşem hat-trick ile geldi.

Genç kanat oyuncusunun bu parlayışı, yeni kulüp sistemine hızla uyum sağladığını ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un en önemli silahlarından biri haline geldiğini gösteriyor.