Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilir

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktörle yaşadığı ciddi tartışmanın ardından takım kampını terk etti. ESPN'in haberine göre, deneyimli forvet Norveç maçında yedek bırakılmasına tepki göstererek, ülke futbol federasyonu kuralları gereği altı aya kadar men cezası alma riskiyle karşı karşıya. Bu bilgi Goal.com tarafından aktarılıyor.

Kopenhag'daki olaylar, takım içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Salı günü oynanan maçta Cristiano Ronaldo sahaya sürülmedi ve bu durum oyuncu ile teknik direktör arasında sert bir tartışmaya yol açtı. Teknik direktör, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kararlarını kararlılıkla savunarak, oyuncunun statüsünün kendi kuralları üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkça belirtmişti.

Teknik direktörün sert tutumu ve yaşanan kriz

Teknik direktör, basın toplantısında takımda her türlü kararı sadece kendisinin aldığını ve hiçbir oyuncunun veya başkanın fikrini değiştiremeyeceğini vurguladı. Oyuncuyu sadece ihtiyaç duyduğunda sahaya süreceğini, aksi takdirde yedek bırakacağını açıkça ilan etti. Bu açıklamanın ardından durum daha da karmaşık bir hal aldı.

Teknik direktörün bu açıklamalarından memnun olmayan deneyimli forvet, Çarşamba günü Parken Stadyumu'nda yapılan antrenmana katılmayı reddetti. Ardından Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) başkanı Pedro Proença ile görüşmelerde bulundu ve kısa süre sonra milli takım kampını tamamen terk etti.

Federasyon disiplin kuralları ve riskler

FPF disiplin kurulu kurallarına göre, milli takım etkinliklerini, antrenmanlarını veya maçlarını izinsiz terk eden her futbolcunun ağır şekilde cezalandırılması öngörülüyor. Federasyon yönetmeliğinde bu durumla ilgili net maddeler bulunmakta olup, profesyonel oyunculara yönelik ciddi yaptırımlar içermektedir.

Kurallara göre, izinsiz olarak milli takım kampından ayrılan bir futbolcu, bir aydan altı aya kadar tüm müsabakalardan men edilebilir. Ayrıca, profesyonel futbolcuya 500 ile 1000 Euro arasında para cezası uygulanması da kararlaştırılmıştır.

Şu ana kadar Portekiz Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yaparak sadece kadrodaki değişiklikler; Joao Felix'in gruba döndüğü, Francisco Conceicao ve Cristiano Ronaldo'nun ise antrenmanlara katılmadığına dair kısa bir bilgi vermekle yetindi. Doktorlar ve yetkililer durumu çözmek için görüşmelere devam ediyor.