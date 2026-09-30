Espanyol sportif direktörü, Barcelona yıldızı nedeniyle özür diledi

Goal.com'un haberine göre, Espanyol sportif direktörü Monchi, Katalonya derbisindeki ezeli rakipleri Barcelona'nın forveti Lamine Yamal'ı «Ballon d'Or» ödülüne layık gördüğü için kulüp taraftarlarından resmen özür dilemek zorunda kaldı. Bu açıklama, kulüp taraftarları arasında büyük bir tepkiye ve hararetli tartışmalara yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Katalan futbol kültüründe Espanyol ile Barcelona arasındaki rekabet, oldukça uzlaşmaz olmasıyla bilinir. Bu nedenle, kulüp yetkilisinin ezeli rakip takımın bir oyuncusunu açıkça desteklemesi, taraftarlar tarafından ihanet olarak algılandı ve anında sert bir tepki dalgasına neden oldu.

Olayın ortaya çıkış nedenleri

Durumun daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Espanyol yönetimi hızla tepki göstererek yaşanan yanlış anlaşılmaya açıklık getirdi. Monchi, İspanyol radyo istasyonlarından birine verdiği röportajda, bu ifadeleri kulüp çıkarları veya rakibe sempati duyduğu için değil, tamamen milli gururdan kaynaklı olarak kullandığını vurguladı.

Sportif direktörün açıklamalarına göre, kendisine canlı yayında Kylian Mbappé, Harry Kane ve Lamine Yamal arasından bir seçim yapması istendi. O ise yabancı oyuncular yerine İspanya'yı temsil eden genç yeteneği tercih ettiğini belirtti.

Taraftar tepkisi ve yaklaşan derbi

Hatasını anlayan yönetici, taraftarların duygularını yanlış değerlendirdiğini kabul etti. Espanyol taraftarlarının duygularına saygı duyduğunu ve kötü bir niyetinin olmadığını belirterek kırılanlardan özür diledi. Ancak bu tartışmanın, iki takım arasındaki gelecek maça daha fazla ilgi ve gerilim katacağı kesin.

Espanyol'un kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı bir sonraki karşılaşmanın her zamankinden daha çekişmeli geçmesi bekleniyor. Lamine Yamal, dünyanın önde gelen futbolcularından biri olarak bu maça çıkarken, tüm prestijli ödüllerin ve kazananların açıklanacağı etkinlikler öncesinde futbol dünyasının dikkati daha da artmış durumda.