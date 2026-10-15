Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu için 4 aday açıklandı

·4·Spor
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu için 4 aday açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasında 2. hafta maçları tamamlandı. Gol düellolarına ve büyük çekişmelere sahne olan bu haftanın ardından UEFA basın servisi, haftanın oyuncusu ödülü için dört resmi adayı duyurdu.

Turnuvanın en prestijli bireysel ödülü için bu kez kıtanın dev kulüplerinin temsilcileri ve haftanın sürprizine imza atan takımların oyuncuları yarışıyor.

Haftanın kahramanları: Kim hangi maçta parladı?

Kulüplerinin gol yollarındaki başarısında başrol oynayan dört yıldız aday listesine girdi:

  • Nicolo Trezoldi (Club Brugge): İtalya'nın Inter kulübüne karşı oynanan dramatik maçta (4:3) gerçek bir kahramanlık sergileyerek hat-trick yaptı ve takımına sansasyonel bir galibiyet getirdi;

  • Bradley Barcola (Liverpool): LASK karşısında alınan 6:3'lük farklı galibiyette rakip fileleri 3 kez havalandırarak turnuvadaki ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi;

  • Lamine Yamal (Barcelona): Türkiye'nin Galatasaray kulübüne karşı oynanan maçta (4:1) hücumları ustalıkla organize ederek iki asistin altına imzasını attı;

  • Harry Kane (Bayern Münih): Viking ile 3:3 berabere biten kıran kırana geçen maçta rakip kaleyi iki kez sarsarak duble yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu için 4 aday açıklandı

Kazanan nasıl belirlenecek?

Haftanın oyuncusu, taraftarların doğrudan oylarıyla belirlenecek:

  • Oylama süreci: Kazanan, UEFA'nın resmi web sitesinde gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarına göre açıklanacak;

  • Gelecek maçların takvimi: Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 3. hafta maçları kısa bir aranın ardından, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar LigiUEFANicolo TrezoldiBradley BarcolaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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