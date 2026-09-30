Nasser Al-Khelaifi'den Manchester City davasına ilişkin açıklama

·3·Spor
Nasser Al-Khelaifi'den Manchester City davasına ilişkin açıklama

Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiltere Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan Manchester City davası hakkında temkinli bir açıklama yaptı. ixbt.com'un haberine göre, Katarlı yönetici, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı sıfatıyla İngiliz kulübünü eleştirmekten kaçındı. Bu konu Goal.com'da yer aldı.

Daha önce İngiliz futbolu, Manchester City'nin 115 finansal kural ihlali suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve mahkemede zor durumda olduğu yönündeki sansasyonel haberlerle sarsılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda kulübün, Abu Dhabi United Group tarafından satın alındıktan sonraki dönemde işletme giderlerini gizlediği ve sponsorluk gelirlerini yapay bir şekilde yüksek gösterdiği tespit edilmişti.

Bu eylemler, kulübün UEFA ve Premier Lig'in harcama limitlerini aşmasına ve haksız rekabet avantajı elde etmesine olanak sağladı. Bunun üzerine Manchester City yönetimi, karara itiraz edeceğini kesin bir dille açıkladı ve şu ana kadar Premier Lig tarafından herhangi bir resmi ceza uygulanmadı.

Kopenhag'daki açıklama ve hukuki süreçler

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 33. Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Paris Saint-Germain başkanı tarafsız bir duruş sergiledi. Delegelere hitaben yaptığı konuşmada, hukuki süreçler sonuçlanana kadar sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Nasser Al-Khelaifi, "Öncelikle, henüz nihai bir karara varılmamış bir konuyu tartışmak için burada değiliz. İkincisi, biz birbirimize yardım etmek ve destek olmak için toplandık" ifadelerini kullandı. Bir hukukçu olmamasına rağmen, her tarafın temyize gitme hakkı olduğunu ve bunun henüz yolun sonu olmadığını belirtti.

Ayrıca, durumu değerlendirmenin kendi yetkileri dahilinde olmadığını da sözlerine ekledi. Paris Saint-Germain başkanı, "Biz yargıç değiliz ve bu İngiliz kulübünün iç meselesidir, sürecin nereye varacağını göreceğiz" dedi.

Ferran Soriano ve kulübün katkısı

Nasser Al-Khelaifi konuşmasında, ECA yönetim kurulunda görev yapan Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun hizmetlerini de övdü. Soriano'nun yönetim kurulu için büyük bir değer olduğunu ve engin bilgisiyle organizasyona büyük katkı sağladığını vurguladı.

Nasser Al-Khelaifi, "Kariyeri çok etkileyici ve Manchester City de futbol için birçok olumlu işe imza attı. Ancak biz yargıç değiliz ve değerlendirme yapacak konumda değiliz" diyerek sözlerini noktaladı.

Paris Saint-GermainManchester CityPremier LeagueNasser Al-KhelaifiUEFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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