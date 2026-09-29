FIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındı

·2·Spor
FIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD federal mahkemesinde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) ciddi şekilde suçladı. Organizasyon temsilcilerine göre, Avrupa futbol yönetimi, yaklaşan başkanlık seçimlerini etkilemek ve kurumun itibarını zedelemek amacıyla kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Bu çatışma, dünya futbolunun zirvesindeki dengeleri ciddi şekilde sarsması nedeniyle dikkat çekiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Reuters ajansına göre, Florida'daki bölge mahkemesine sunulan cevap dilekçelerinde FIFA, bu suçlamalara sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz ay UEFA, İsviçre'de FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında cezai soruşturma açmakla tehdit etmiş ve feshedilen FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili kanıtların sunulmasını talep etmişti. UEFA yönetimi, Infantino'yu kişisel çıkarlar uğruna düşük değerli bir teklif sunmakla ve «kötü yönetimle» suçlamıştı.

Finansal anlaşmazlıklar ve hukuki tartışmalar

FIFA ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, bunları hedefli bir taciz stratejisinin parçası olarak nitelendirdi. Kurum avukatları, özel yatırım projesini incelemenin gizli bir plan değil, örgütsel görevlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa kurumunun FFE teklifinin finansal yapısını kasıtlı olarak yanlış yorumladığı eklendi.

Asıl anlaşmazlık, finansal göstergelerin değerlendirilmesi konusunda ortaya çıktı. UEFA, projenin 20 milyar dolar değerinde kasıtlı olarak düşük gösterildiğini iddia ederken, FIFA eleştirmenlerin hisse değerini toplam girişim değeriyle karıştırdığını belirtti. Toplam girişim değerinin 30 milyar doları aştığı bildirildi.

Seçim öncesi siyasi baskı

Mahkemeye sunulan belgelerde FIFA, Avrupalı mevkidaşlarının eylemlerini seçim öncesi siyasi oyunlar olarak nitelendirdi. Kurum, bu girişimlerin Gianni Infantino'nun itibarını zedelemeyi amaçladığını sert bir dille kınadı:

  • UEFA, hiçbir dayanağı olmadan başkanın kişisel çıkar sağladığını iddia etmektedir;
  • Tüm finansal tekliflerin 211 üye federasyonun tam onayını alması zorunluydu;
  • Dava dilekçesinin tam da seçimler öncesinde verilmesi, bunun siyasi bir baskı olduğunu açıkça göstermektedir.
FIFA, mahkemeye başvurarak UEFA'nın gizli belgelere ulaşma girişimlerinin durdurulmasını ve yayılan yalan beyanlara son verilmesini talep etti. Bu ihtilaf, dünya futbolundaki önde gelen kuruluşlar arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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