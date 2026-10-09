UEFA, FIFA başkanının değiştirilmesi konusunda açıklama yaptı

·15·Spor
UEFA, FIFA başkanının değiştirilmesi konusunda açıklama yaptı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen kongrenin ardından sansasyonel ve benzeri görülmemiş sertlikte bir açıklama yaptı. Kuruluş, kıtadaki hemen hemen tüm ulusal federasyonlarla birlikte, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) mevcut yönetimine olan güvenin tamamen kaybolduğunu ilan etti ve kuruluşun kökten reforme edilmesi konusunda ortak bir karara vardı.

Kıta futbolunun liderleri, sadece sistemi değil, kuruluşun üst yönetimini de değiştirme vaktinin geldiğini açıkça vurguluyor.

Tek cephe ve yalnız kalan Azerbaycan: Kimler memnun değil?

Berlin'deki görüşmelerin sonunda Avrupa futbol ailesi birlik mesajı verdi, ancak tek bir istisna kaydedildi:

  • Avrupa'nın birliği: Son aylarda köklü değişiklikler talep eden UEFA ve kıtadaki tüm ulusal federasyonlar, FIFA'yı reforme etmek için somut bir eylem planını onayladı;

  • Sadece bir karşı oy: Bu girişimi kıta genelinde desteklemeyen tek kuruluş: Azerbaycan Futbol Federasyonu oldu;

  • Tartışmalar durmuyor: UEFA'nın resmi açıklamasında, FIFA'nın geleceği ve yeni liderliği hakkındaki istişarelerin aktif bir şekilde devam edeceği belirtildi.

«Yönetici değil, gerçek bir lider lazım»: FIFA'ya yönelik siyasi talepler

Avrupa futbolu yetkilileri, mevcut sistemin artık futbolun çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı:

  • Güven kaybedildi: Açıklamada, ulusal federasyonların FIFA'nın mevcut yönetimine olan güveninin tamamen bittiği ve sadece kurumsal reformlarla yetinilemeyeceği belirtildi;

  • Yeni lider için kriterler: FIFA başkanlığına futbol dünyasında köklü geçmişi olan, herkesi birleştirebilen, farklı bölgelerde saygı ve güven uyandıran, bağımsızlığa ve dürüstlüğe bağlı yeni bir liderin gelmesi şarttır;

  • «Yönetici değil, lider»: Kuruluşu sadece idari açıdan kontrol eden değil, stratejik vizyona sahip gerçek bir liderin seçilmesi gerektiği belirtildi.

Ültimatom ve reform paketi: UEFA neler talep ediyor?

Resmi açıklamaya eklenen belgede, FIFA'ya sunulan net ve kesin talepler listesi açıklandı:

  • Yetki dağılımı ve Konseyin gücü: Tüm kararlar dar bir çevrede değil, rolü güçlendirilmiş FIFA Konseyi aracılığıyla alınmalıdır;

  • Kişisel çıkarlara son: Uluslararası Futbol Federasyonu'nun idari ve mali kaynaklarının kişisel veya seçim kampanyası amaçlı kullanılması kesinlikle yasaklanmalıdır;

  • Tek taraflı kararlara son: Küresel maçlar ve müsabaka takvimi konusunda kıtaların ve ulusal liglerin görüşü alınmadan tek taraflı karar alma uygulamasına son verilmesi talep edildi;

  • Komitelerin optimizasyonu: Verimsiz komitelerin faaliyetleri gözden geçirilmeli ve sadece net bir amacı ve gerçek bir pratik değeri olan birimler bırakılmalıdır.

Avrupa'nın bu geniş kapsamlı çıkışı, uluslararası futbol yönetiminde büyük bir bölünmenin ve yeni bir siyasi krizin başladığının işaretidir. FIFA yönetiminin bu taleplere vereceği yanıt, önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun mimarisini yeniden şekillendirebilir.

UEFAFIFAAzerbaycan Futbol FederasyonuBerlin KongresiFutbol Reformu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

FIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındıFIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındı29 Eylül 15:36Debbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep ettiDebbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep etti17 Eylül 21:17FIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçtiFIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçti1 Ağustos 05:32Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilirCristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilir1 Ekim 11:18Nasser Al-Khelaifi'den Manchester City davasına ilişkin açıklamaNasser Al-Khelaifi'den Manchester City davasına ilişkin açıklama30 Eylül 16:34Newcastle, Tottenham Orta Sahası İçin Teklifini Ağustosa ErteliyorNewcastle, Tottenham Orta Sahası İçin Teklifini Ağustosa Erteliyor1 Ağustos 17:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?