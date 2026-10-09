UEFA, FIFA başkanının değiştirilmesi konusunda açıklama yaptı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen kongrenin ardından sansasyonel ve benzeri görülmemiş sertlikte bir açıklama yaptı. Kuruluş, kıtadaki hemen hemen tüm ulusal federasyonlarla birlikte, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) mevcut yönetimine olan güvenin tamamen kaybolduğunu ilan etti ve kuruluşun kökten reforme edilmesi konusunda ortak bir karara vardı.

Kıta futbolunun liderleri, sadece sistemi değil, kuruluşun üst yönetimini de değiştirme vaktinin geldiğini açıkça vurguluyor.

Tek cephe ve yalnız kalan Azerbaycan: Kimler memnun değil?

Berlin'deki görüşmelerin sonunda Avrupa futbol ailesi birlik mesajı verdi, ancak tek bir istisna kaydedildi:

Avrupa'nın birliği: Son aylarda köklü değişiklikler talep eden UEFA ve kıtadaki tüm ulusal federasyonlar, FIFA'yı reforme etmek için somut bir eylem planını onayladı;

Sadece bir karşı oy: Bu girişimi kıta genelinde desteklemeyen tek kuruluş: Azerbaycan Futbol Federasyonu oldu;

Tartışmalar durmuyor: UEFA'nın resmi açıklamasında, FIFA'nın geleceği ve yeni liderliği hakkındaki istişarelerin aktif bir şekilde devam edeceği belirtildi.

«Yönetici değil, gerçek bir lider lazım»: FIFA'ya yönelik siyasi talepler

Avrupa futbolu yetkilileri, mevcut sistemin artık futbolun çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı:

Güven kaybedildi: Açıklamada, ulusal federasyonların FIFA'nın mevcut yönetimine olan güveninin tamamen bittiği ve sadece kurumsal reformlarla yetinilemeyeceği belirtildi;

Yeni lider için kriterler: FIFA başkanlığına futbol dünyasında köklü geçmişi olan, herkesi birleştirebilen, farklı bölgelerde saygı ve güven uyandıran, bağımsızlığa ve dürüstlüğe bağlı yeni bir liderin gelmesi şarttır;

«Yönetici değil, lider»: Kuruluşu sadece idari açıdan kontrol eden değil, stratejik vizyona sahip gerçek bir liderin seçilmesi gerektiği belirtildi.

Ültimatom ve reform paketi: UEFA neler talep ediyor?

Resmi açıklamaya eklenen belgede, FIFA'ya sunulan net ve kesin talepler listesi açıklandı:

Yetki dağılımı ve Konseyin gücü: Tüm kararlar dar bir çevrede değil, rolü güçlendirilmiş FIFA Konseyi aracılığıyla alınmalıdır;

Kişisel çıkarlara son: Uluslararası Futbol Federasyonu'nun idari ve mali kaynaklarının kişisel veya seçim kampanyası amaçlı kullanılması kesinlikle yasaklanmalıdır;

Tek taraflı kararlara son: Küresel maçlar ve müsabaka takvimi konusunda kıtaların ve ulusal liglerin görüşü alınmadan tek taraflı karar alma uygulamasına son verilmesi talep edildi;

Komitelerin optimizasyonu: Verimsiz komitelerin faaliyetleri gözden geçirilmeli ve sadece net bir amacı ve gerçek bir pratik değeri olan birimler bırakılmalıdır.

Avrupa'nın bu geniş kapsamlı çıkışı, uluslararası futbol yönetiminde büyük bir bölünmenin ve yeni bir siyasi krizin başladığının işaretidir. FIFA yönetiminin bu taleplere vereceği yanıt, önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun mimarisini yeniden şekillendirebilir.