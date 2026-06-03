Goldman ve Meta'nın Eski Çalışanlarından Gelişmekte Olan Pazarlar İçin Sesli Yapay Zeka

Müşteri desteği ve servis hizmetleri, günümüzde sesli yapay zeka (YZ) alanındaki en popüler yönlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak insan sesine benzeyen ve belirgin gecikmeler olmadan yanıt veren bir ürün oluşturmak bazı pazarlarda oldukça karmaşık bir görevdir. Birçok büyük şirket, Afrika ve Orta Doğu pazarlarını dikkate almadan sistemlerini geliştirmiştir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla geçen yıl kurulan AethexAI girişimi, 4DX Ventures liderliğinde 3 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım aldı. Techcrunch.com'un haberine göre.

Şirket, Vapi ve LiveKit gibi hazır araçları kullanmak yerine, İngilizce, Fransızca ve Arapçanın yerel lehçelerini işlemek için sıfırdan kendi küçük modelini ve orkestrasyon katmanını oluşturdu. Girişimin kurucuları Mariama Diallo (eski Goldman Sachs çalışanı) ve Ayooluwa Odemuyiwa (eski Meta mühendisi), gelişmekte olan pazarlarda otomatik aramalardaki yüksek gecikme (latency) sorununu çözmeyi hedefledi. Bunun için yurt dışındaki büyük modellerden vazgeçerek yerel düzeyde çalışan küçük modellere odaklandılar.

AethexAI, parametreleri 300 milyondan 1,7 milyara kadar ulaşan Kora serisi modellerini geliştirdi. Bu gösterge büyük dil modellerinden (LLM) çok daha küçüktür ve hızı sağlayan da tam olarak budur. Modelleri eğitmek için girişim çağrı merkezleriyle işbirliği yaptı ve hatta Afrika genelindeki radyo istasyonlarından ses verilerini toplamak için sabit diskler gönderdi. Ayrıca yerel isimlerin doğru telaffuzu ve verilerin etiketlenmesi için bir öğrenci ağı oluşturuldu.

Şu anda girişim günde 17.000'den fazla aramayı başarıyla gerçekleştiriyor. Şirket, işletmeler için teknolojisini test etme platformunun yanı sıra geliştiriciler için API ve SDK araçlarını da piyasaya sürdü. AethexAI sadece teknoloji sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin en iyi otomasyon yöntemlerini belirlemelerine yardımcı olmak için atölye çalışmaları ve demolar düzenliyor.