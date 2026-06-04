Elon Musk'ın Şirketleri Arasında Büyük Anlaşma: xAI Tesla'dan Megapack Satın Aldı

SpaceX'in IPO sürecine ilişkin belgeler, Elon Musk ekosistemindeki şirketler arasındaki büyük finansal işlemleri ortaya çıkardı. Verilere göre, yapay zeka girişimi xAI, Tesla'dan yaklaşık 269 milyon dolar değerinde Megapack enerji depolama sistemleri satın aldı. Bu tür işlemlerin hacmi daha önce 430 milyon dolara ulaşmıştı. Ixbt.com'un haberine göre .

Bu anlaşmalar, xAI'ın veri merkezlerini ve yapay zeka altyapısını istikrarlı enerjiyle sağlamayı amaçlıyor. Megapack sistemleri, yüksek performanslı bilişim sistemlerinin kesintisiz çalışmasını destekleyen büyük enerji depolama üniteleridir.

Bu bilgilerin açıklanması, SpaceX'in 1,77 trilyon dolar değerleme ile IPO'ya hazırlandığı ve yaklaşık 75 milyar dolar yatırım çekmeyi planladığı döneme denk geldi. Bu durum, Musk imparatorluğundaki finansal akışların birbirine bağlılığını göstermektedir.

Teknik olarak 3. nesil Megapack, enerji depolama kapasitesini önemli ölçüde artıran 2,8 litrelik büyük pil hücreleri kullanmaktadır. Yeni model, önceki Megapack 2 sürümündeki 3,9 MW·sa değerinin oldukça üzerinde olan 5 MW·sa güce sahiptir. Ayrıca Tesla, termal ünitesini basitleştirerek bağlantı sayısını %78 oranında azaltmayı başarmıştır.