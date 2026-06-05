Yapay zeka maliyetleri kontrolden çıkıyor: Şirketler krizin eşiğinde

·56·Teknoloji
Yapay zeka maliyetleri kontrolden çıkıyor: Şirketler krizin eşiğinde

Teknoloji dünyasında, yapay zeka (AI) maliyetlerinin beklenmedik şekilde artması nedeniyle büyük şirketler bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Örneğin, Uber, 2026 yılına kadar planlanan AI kodlama bütçesini bu yılın Nisan ayına kadar tüketti. Microsoft ise geliştiricilerine sağlanan Claude Code lisanslarını birkaç ay içinde iptal etti. Token fiyatları düşmesine rağmen, otonom ajanların yaygınlaşması tüketim hacmini keskin bir şekilde artırdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketler 2025'in başında sınırsız aboneliklere güvenerek işe başlamış olsalar da, şimdi fonların nereye gittiğini anlamaya ve maliyetleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. OpenAI kurumsal bölümünün başkanı Alexander Embricos'a göre, müşterilerle yapılan görüşmelerde konu, modelin yeteneklerinden verimliliğine ve token kontrolüne kaydı. Şu anda piyasa katılımcıları, AI maliyetlerini izlemek için yeni araçlar ve standartlar geliştirmeye başladılar.

Linux Foundation tarafından duyurulan Tokenomics Foundation projesi tam da bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. FinOps Foundation'ın icra direktörü J.R. Storment'in belirttiği gibi, birçok şirket Nisan ayına kadar yıllık bütçenin üç katı kadar kaynak harcamıştı. Bu durum, teknoloji sektöründe gerçek bir varoluşsal krize yol açtı ve "daha hızlı hareket et" sloganının yerini "güvenlik bariyerleri ve kontrol" aldı.

Anthropic'in Claude Opus 4.5'i, OpenAI'ın GPT-5.1'i ve Google'ın Gemini 3 Pro'su gibi yeni nesil modeller, ajans işlevlerini iyileştirmiş olsa da, bu durum tüketimin katlanarak artmasına neden oldu. Bazı bilgilere göre, bir şirket çalışanlar için limit koymayı unuttuğu için Claude için 500 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Priceline yetkilileri bu durumu özgün bir "bağımlılık" olarak nitelendiriyor.

Faros AI ve Jellyfish gibi platformlar tarafından yapılan araştırmalar, AI araçlarını yoğun kullanan mühendislerin iki kat daha verimli olabileceğini, ancak bunu başarmak için 10 kat daha fazla token harcadıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, kodlardaki hatalar ve yeniden yazımların sayısı da artıyor, bu da yapay zekanın ekonomik verimliliğini şüphe altına alıyor.

AIOpenAIMicrosoftGoogleTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde