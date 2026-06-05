NASA astronotları ISS'deki arıza nedeniyle SpaceX gemisine sığındı

·69·Teknoloji
NASA astronotları ISS'deki arıza nedeniyle SpaceX gemisine sığındı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) beş astronota, Rus segmentindeki hizmet modülünde meydana gelen yeni bir hava kaçağı nedeniyle SpaceX Crew Dragon gemisinde barınma emri verdi. NASA sözcüsü Bethany Stevens, X sosyal medya platformunda Roscosmos ajansının modülde yeni çatlaklar tespit ettiğini ve kapsamlı onarım çalışmalarına başladığını duyurdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Önlem olarak NASA, SpaceX Crew-12 misyonunun dört üyesi ve astronot Chris Williams'a onarım çalışmaları tamamlanana kadar Dragon gemisinde yüksek güvenlik modunda kalmalarını talimat verdi. Uzmanlar, sorunu tamamen ortadan kaldırmak için uluslararası toplum ve Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Rus hizmet modülündeki hava kaçağı sorunu uzun süredir devam ediyor. Stevens'a göre, bu çatlaklar NASA tarafından sürekli olarak yakından izlenen ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Şu anda astronotların Crew Dragon kapsülünde ne kadar süre kalacağı belli değil.

Şu anda ISS'de toplam 10 kişi yaşıyor. Dördü Şubat ayında SpaceX Crew-12 misyonu kapsamında, diğerleri ise geçen yılın Kasım ayında Rusya'nın Soyuz gemisiyle geldi. Bu acil durum, istasyonun geleceğinin sorgulandığı bir dönemde meydana geldi.

NASA yönetimi, özellikle Jared Isaacman liderliğinde, eskimekte olan uzay istasyonunu on yılın sonuna kadar ticari amaçlarla üretilen yeni modüllerle değiştirmeyi planlıyor. Şu ana kadar NASA ve SpaceX durumla ilgili ek resmi açıklama yapmadı.

NASASpaceXISSCrew DragonRoscosmos
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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