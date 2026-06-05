NASA astronotları sızıntı nedeniyle SpaceX Dragon'a sığındı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) beş astronota geçici olarak SpaceX Crew Dragon kapsülünü sığınak olarak kullanmalarını emretti. Bu önlem, Rusya'nın hizmet modülünde tespit edilen yeni hava sızıntılarını gidermek ve onarım çalışmaları sırasında güvenliği sağlamak amacıyla alındı. Techcrunch.com haber veriyor.

NASA sözcüsü Bethany Stevens, X platformunda yaptığı açıklamada, Roscosmos'un modülünde yeni çatlaklar tespit ettiğini ve kapsamlı bir onarım operasyonu başlattığını belirtti. Önlem olarak, SpaceX Crew-12 misyonunun dört üyesi ve astronot Chris Williams, onarım tamamlanana kadar Dragon kapsülü içinde yüksek hazırlık durumunda bekledi.

Ancak, yaklaşık bir saat sonra Roscosmos, ek ölçümler ve veri analizi yapmak için onarım çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Bunun ardından NASA, ekip üyelerine güvenli sığınma prosedürünü sonlandırmaları ve istasyondaki planlanmış çalışmalarına dönmeleri talimatını verdi.

Rusya hizmet modülündeki hava sızıntısıyla ilgili sorunlar uzun süredir devam ediyor. NASA yetkilisinin sözlerine göre, bu çatlaklar ajansı sürekli endişelendiriyor ve yakından izleniyor. Şu anda ISS'de NASA, Roscosmos ve Avrupa Uzay Ajansı temsilcileri dahil toplam 10 kişi görev yapıyor.

Bu olay, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceğinin sorgulandığı bir dönemde meydana geldi. NASA'nın yeni başkanı Jared Isaacman önderliğinde ajans, on yılın sonuna kadar eskimiş istasyonu ticari şirketler tarafından üretilen modüllerle değiştirmeyi planlıyor.