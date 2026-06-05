iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldı

·45·Teknoloji
iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda, mikroişlemci güvenliğini lazerle test eden ilk yerli sistem sergilendi. LFI-26 (Lazer Hata Enjeksiyonu) olarak adlandırılan bu cihaz, Positive Technologies şirketi tarafından geliştirildi. Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, daha önce Rusya'da bu tür ekipmanlar üretilmiyordu ve kuruluşlar bunları Fransa'dan ALPhANOV ve Hollanda'dan Riscure gibi yabancı tedarikçilerden satın almak zorunda kalıyordu. Ixbt.com haberi veriyor.

Geliştiricilerin açıklamasına göre, sistem yönlendirilmiş lazer radyasyonu yardımıyla çiplerin çalışmasına 'kontrollü arızalar' eklemeye olanak tanıyor. Bu teknoloji, cihaz ve veriler üzerinde tam kontrol sağlayarak koruma sistemlerindeki zafiyetlerin tespit edilmesine hizmet ediyor. Bu tür araştırmalar, modern siber güvenlik alanında önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Positive Labs Ar-Ge merkezi başkanı Aleksey Usanov'un sözlerine göre, Batılı tedarikçilerin piyasadan çekildiği bir ortamda donanım güvenliği alanındaki yetkinlikleri korumak için kendi lazer sistemini geliştirmek gerekli bir adımdı. Bu tür ekipmanlar olmadan, yabancı çiplerin güvenliğini tam olarak analiz etmek veya yerel bileşen tabanının koruma kalitesini doğrulamak imkansızdır.

LFI-26 cihazının kullanım alanı oldukça geniştir: banka kartları ve kripto cüzdanlarından iPhone akıllı telefonlara, araçlardaki kontrol ünitelerine ve hatta yörünge uydularına kadar uzanır. Yeni sistem, mikroelektronik güvenliğini araştırmak için tasarlanmış ekipman serisinin bir parçası haline geldi.

TeknolojiiPhoneLazerSiber GüvenlikÇip
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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