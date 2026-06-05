En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyor

·43·Teknoloji
En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyor

Yapay zeka alanındaki yatırım yarışı rekorları kırmaya devam ederken, bazı startup kurucuları tamamen farklı bir yönde çalışmaya başlıyor. Mirror projesinin kurucusu Brynn Putnam, insanları canlı oyunlar ve sosyal deneyimler aracılığıyla birleştirmeyi amaçlayan Board startup'ı için yatırım çekti. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu arada, Cyberdeck'in yaratıcıları, kullanıcıları doğada daha fazla zaman geçirmeye teşvik eden sıradışı DIY bilgisayarlarıyla sosyal medyada popülerlik kazanıyor. Bu sadece teknolojiye karşı bir protesto değil, aynı zamanda insanların samimi ve insani iletişime olan ihtiyacının arttığının bir göstergesidir.

Equity podcast'inin sunucuları Kirsten Korosec, Anthony Ha ve Sean O’Kane, 'birlikte teknolojiler' (together tech) dalgası da dahil olmak üzere haftanın öne çıkan olaylarını tartıştı. Ayrıca, Alphabet şirketinin yapay zeka için 80 milyar dolar ayırması bağlamında Anthropic'in gizli IPO başvurusunun ne anlama geldiği analiz edildi.

Uzmanlar, tüm fonların tekrar teknoloji devlerine geri döndüğünü de inceledi. Bu ilginç analizleri YouTube, Apple Podcasts, Overcast ve Spotify platformlarındaki Equity kanalından takip edebilir, ayrıca X ve Threads ağlarında @EquityPod sayfasına abone olabilirsiniz.

StartuplarTeknolojiYapay ZekaAnthropicAlphabet
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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