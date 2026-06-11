Venera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildi

·0·Teknoloji
Venera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildi

Moskova Havacılık Enstitüsü uzmanları, Rusya'nın gezegenler arası "Venera-D" görevi kapsamında geliştirilen küçük bir röle uydusu için yenilikçi bir anteni başarıyla test etti. Yeni antenle donatılmış CubeSat, araştırma araçları ile Dünya arasında istikrarlı bir iletişim sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, özel bir yankısız odada test edildi ve tasarım aşamasında belirlenen tüm teknik özellikleri doğruladı. Görev sırasında bu CubeSat, Venüs'teki aerostatlardan ve gezegen yüzeyindeki araçlardan alınan fotoğrafları, telemetri verilerini ve diğer bilimsel bilgileri Dünya'ya iletecek.

Özel olarak geliştirilen yansıtıcı ızgaralı anten, verilerin yüz milyonlarca kilometre mesafeye kesintisiz aktarılmasını sağlar. Bir verici ve bir reflektörden oluşan sistem, dağınık radyo sinyallerini alır ve bunları tıpkı bir "lazer ışını" gibi hassas bir şekilde Dünya'ya geri yansıtır.

Proje üzerinde MAI Uzay Teknolojileri Merkezi çalışanları ve Khalifa Üniversitesi ile ortak eğitim programındaki öğrenciler çalışıyor. Bu, geleceğin mühendislerinin uzay teknolojisi yaratmanın tam döngüsünü —tasarımdan gerçek donanım testine kadar— öğrenmelerini sağladı.

"Venera-D" istasyonu projesi şu anda taslak tasarım aşamasındadır. Daha önce bilim insanlarının bu görev yardımıyla 2030'ların ikinci yarısında Venüs'te yaşam izleri bulmayı planladıkları bildirilmişti.

Venera-DUzayTeknolojiRusyaAnten
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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