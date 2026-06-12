Jeff Bezos tarafından kurulan Prometheus girişimi 12 milyar dolar yatırım aldı

·30·Teknoloji
Jeff Bezos tarafından kurulan Prometheus girişimi 12 milyar dolar yatırım aldı

Jeff Bezos ve Google'ın Verily biriminin eski kurucu ortağı Vik Bajaj tarafından kurulan Prometheus girişimi, 12 milyar dolar tutarında yatırım aldığını duyurdu. Bu finansman turunun ardından şirketin toplam değeri 41 milyar dolara ulaştı. Yatırım turuna bizzat Bezos'un yanı sıra JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve BlackRock gibi büyük finans kuruluşları katıldı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

Prometheus, bir "artificial general engineer" (evrensel yapay zeka mühendisi) yaratmayı hedefliyor. Bu yazılım, jet motorlarından karmaşık ilaç bileşiklerine kadar fiziksel sistemlerin tasarımını ve üretimini otomatikleştirebilecek. Şirketin temel amacı, mühendislik işlerinin büyük bir kısmını AI teknolojileriyle değiştirmektir.

Bezos'un CNBC kanalına verdiği röportaja göre, AI'nın getireceği verimlilik bir "iş gücü açığına" yol açacak. Bu durum, birçok teknoloji liderinin işsizlik konusundaki tahminleriyle çelişiyor. Bezos, AI'nın ekonomide verimliliği artırarak yaşam standartlarını yükselteceğini ve sonuç olarak insanların daha az çalışma imkanına sahip olacağını vurguluyor.

Hâlihazırda San Francisco, Londra ve Zürih'te 150 çalışanı bulunan Prometheus, somut projelerini gizli tutuyor. Elde edilen devasa sermayenin büyük bir kısmı, hesaplama kapasitesini (compute needs) genişletmeye yönlendirilecek. Amazon'un kurucusu olarak Bezos, iş gücü yönetimi konusunda büyük bir deneyime sahip ve yeni teknolojilerin insanlığın refahı için hizmet edeceğine inanıyor.

Jeff BezosPrometheusYapay ZekaYatırımTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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