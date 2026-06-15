Windows 11'deki yeni güncelleme ciddi arızalara yol açtı

·27·Teknoloji
Windows 11'deki yeni güncelleme ciddi arızalara yol açtı

Microsoft tarafından Windows 11 işletim sistemi için yayınlanan KB5094126 güvenlik güncellemesi, birçok kullanıcı için beklenmedik sorunlara yol açtı. Sistem kararlılığını artırmayı amaçlayan bu paketin yüklenmesinin ardından, dünya genelindeki bilgisayar sahipleri, sistemin tamamen durması ve verilere erişimin kısıtlanması dahil olmak üzere çeşitli teknik arızalar bildirmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda teknik destek forumları ve sosyal medya, kullanıcı şikayetleriyle dolup taşmış durumda. En yaygın sorunlardan biri, HP markalı cihazlarda gözlemlenen "mavi ekran" (BSOD) olayıdır. Uzmanlara göre bu durum, Microsoft tarafından yürütülen Secure Boot sertifikalarını güncelleme süreciyle ilgili olabilir.

Sistemin donması ve bulut hizmetlerindeki hatalar

Sadece HP kullanıcıları değil, Lenovo dizüstü bilgisayar sahipleri de ciddi zorluklarla karşı karşıya. Özellikle bu cihazlarda sistemin tamamen donması (freezing) vakaları sıkça görülmektedir. Ayrıca birçok kullanıcı, OneDrive ve Dropbox gibi bulut hizmetlerindeki dosyalarına erişemediklerini belirtmiştir.

Sistem yöneticileri tarafından yapılan incelemeler, bulut hizmetleriyle ilgili sorunun Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) ayarlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Arızanın genellikle UAC'nin devre dışı bırakıldığı ve kullanıcının yerel yönetici haklarına sahip olduğu ortamlarda meydana geldiği anlaşıldı. Sorunu geçici olarak çözmek için UAC ayarlarını varsayılan duruma getirmek önerilmektedir.

BitLocker ve güvenlik önlemleri

Bir diğer ciddi risk ise BitLocker disk şifreleme sistemiyle ilgili çıktı. Bazı durumlarda güncelleme yüklendikten sonra sistem otomatik olarak kurtarma moduna geçmekte ve kullanıcıdan diski açmak için özel bir anahtar girmesini talep etmektedir. Bu durum, anahtarını kaydetmeyen kullanıcılar için veri kaybı riski oluşturmaktadır.

ixbt.com verilerine göre, Microsoft şu anda bu hataları incelemekte ve yakın zamanda bir acil düzeltme paketi (hotfix) yayınlaması beklenmektedir. Kullanıcılara sistem güncellemelerini yüklerken dikkatli olmaları ve önemli verilerin yedeklerini almaları tavsiye edilmektedir.

Şu an için sorun yaşayan kullanıcılar için aşağıdaki geçici önlemler önerilmektedir:

  • UAC (User Account Control) ayarlarını açmak;
  • Sistem kararlı çalışmıyorsa KB5094126 güncellemesini kaldırmak;
  • BitLocker kurtarma anahtarını Microsoft hesabından kontrol etmek.

Windows 11MicrosoftGüncellemeTeknolojiArıza
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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