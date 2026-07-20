Paramount ve Warner Bros. Discovery birleşmesi durduruldu: 110 milyar dolarlık anlaşma tehlikede

ABD mahkemesi, medya dünyasının en büyük anlaşmalarından biri olan Paramount Skydance ve Warner Bros. Discovery şirketlerinin birleşme sürecini geçici olarak durdurdu. Değeri 110 milyar dolar olarak tahmin edilen bu mega birleşme, 12 eyalet başsavcısı tarafından açılan dava nedeniyle sekteye uğradı. Hakimin bu kararı, dünya sinema ve telekomünikasyon pazarında tekelleşmeye karşı mücadelenin yeni bir aşamasını başlattı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ABD Bölge Hakimi Araceli Martínez-Olguín, tarafların argümanlarını dinledikten sonra anlaşmayı 14 günlüğüne dondurma kararı aldı. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta liderliğindeki koalisyon, bu birleşmenin serbest rekabete ciddi zarar vereceğini vurguluyor. TechCrunch haberine göre, eğer bu süre zarfında taraflar anlaşamazsa, savcılar kısıtlama süresinin uzatılmasını talep edecekler.

Rekabet ve pazara etkisi

Savcılara göre, iki büyük stüdyonun birleşmesi sinemalar, kablolu televizyon dağıtıcıları ve sıradan izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracak. Dava dilekçesinde, pazarın bu düzeyde yoğunlaşmasının üç ana alanda rekabeti boğacağı belirtiliyor: geniş vizyonlu film dağıtımı, en yüksek gelir getiren gişe filmlerinin dağıtımı ve ana kablolu kanalların lisanslanması.

"Tarih gösteriyor ki, birkaç kişi insanların hayatı için merkezi öneme sahip pazarlar üzerinde büyük bir güce sahip olduğunda, fırsatlar azalır, ürün ve hizmet kalitesi düşer" dedi Rob Bonta. Ona göre bu dava süreci, yaratıcılar ve izleyicilere hizmet eden özgür ve adil bir pazarı korumak için önemli bir adımdır.

Streaming ve televizyonun geleceği

Bu anlaşma gerçekleşirse, Paramount+ ve HBO Max (Max) gibi büyük streaming platformlarının tek bir çatı altında birleşmesi gerekiyordu. Ayrıca bu hamle, CBS ve MTV gibi Paramount varlıklarını Warner Bros. Discovery bünyesindeki CNN ve HBO ile birleştirerek dünyanın en büyük televizyon kanalı portföyünü oluşturacaktı. Paramount yöneticisi David Ellison daha önce anlaşmanın Eylül ayına kadar tamamlanmasını planlıyordu.

Bu hukuki engel, Paramount şirketinin Netflix gibi devlerle rekabet edebilecek düzeydeki dönüşümüne ciddi bir darbe olabilir. Sektör uzmanları, yönetmenler ve oyuncular da bu birleşmeye karşı çıkıyor. Onlara göre, ABD medya endüstrisinin bu düzeyde birleşmesi yaratıcı çeşitliliği azaltacak ve fiyatların artmasına yol açacaktır.

Şimdilik Paramount ve Warner Bros. Discovery temsilcileri mahkeme kararı hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Eğer mahkeme anlaşmayı tamamen iptal ederse, bu Hollywood tarihindeki en büyük başarısız anlaşmalardan biri olarak kaydedilecek. Özbekistanlı izleyiciler için de bu haber önemli, çünkü bu platformların içerik ve lisanslama politikası küresel ölçekte, Orta Asya pazarı da dahil olmak üzere fiyatlara ve içerik erişilebilirliğine etki ediyor.