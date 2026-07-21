X sosyal ağı, Android kullanıcıları için uygulamayı sıfırdan yeniden tasarladı

·26·Teknoloji
X sosyal ağı, Android kullanıcıları için uygulamayı sıfırdan yeniden tasarladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal ağı, Android platformu için tasarlanan uygulamasını tamamen yeniledi. Yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir mühendislik projesinin ardından şirket, uygulamanın tamamen yeni bir sürümünü sundu. Bu değişiklik, Android kullanıcıları için yıllardır gözlemlenen teknik sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni uygulama eski kodlar üzerine inşa edilmedi; aksine modern Kotlin ve Jetpack Compose teknolojileri temel alınarak sıfırdan yeniden yazıldı. Bu, sosyal ağ tarihindeki en büyük mühendislik projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Önceki sürümün iOS uygulamasına kıyasla çok daha yavaş ve hatalarla dolu olması, kullanıcıların haklı tepkilerine neden oluyordu.

Hız ve kararlılık: Temel değişiklikler

Şirketin ürün müdürü Nikita Bier, yeni sürümün her açıdan eski uygulamadan üstün olduğunu vurguladı. X'in açıklamasına göre, artık sayfaları kaydırma (scrolling), veri yükleme ve bildirim sistemi çok daha hızlı ve akıcı çalışıyor. Bu değişikliklerin, özellikle Android cihazların hakim olduğu küresel pazarlarda platformun çekiciliğini artırması bekleniyor.

Geçen yıl X uygulamasında ciddi hatalar gözlemlenmiş, hatta kullanıcılar bağlantılar aracılığıyla gönderileri açarken zorluklar yaşamıştı. Yeni mimari, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yeni özellikleri "yıldırım hızında" entegre etme imkanı sağlıyor. Bu, X platformunun "her şey için uygulama" (everything app) konseptini geliştirmede önemli bir adımdır.

Yakın gelecekteki planlar

Uygulama önemli ölçüde iyileştirilmiş olsa da, geliştiriciler hala yapılması gereken işler olduğunu kabul ediyor. Şu anda ekip şu alanlar üzerinde çalışıyor:

  • Eski model Android cihazlarda performansı daha da optimize etmek;
  • Canlı sesli sohbetler için tasarlanan Spaces özelliğini tam olarak uyumlu hale getirmek;
  • Yeni video düzenleyici ve videolu tepki özelliklerini eklemek;
  • Cashtags (finansal etiketler) ve kişisel akışlar (custom timelines) sistemini uygulamaya koymak.
Geçen yılın Ağustos ayında X yönetimi, Android uygulamasını kökten değiştirmek için en güçlü yazılımcılardan oluşan bir "rüya takımı" kuracağını duyurmuştu. Ekim ayında Android platformundaki indirme sayısının rekor seviyeye ulaşması, bu projenin şirket için ne kadar öncelikli olduğunu gösterdi.

Şu anda güncellenmiş uygulama Google Play Store mağazasında mevcuttur. Mevcut kullanıcılar uygulamalarını güncelleyerek tüm kolaylıklardan yararlanabilirler. X ekibi, önümüzdeki aylarda Android sürümünü işlevsel açıdan iOS ile tamamen eşitlemeyi hedefliyor.

XElon MuskAndroidUygulamaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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