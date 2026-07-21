Boeing 787 motoru rekor kırdı: 50 milyon saatlik uçuş ve benzersiz güvenilirlik

·25·Teknoloji
Boeing 787 motoru rekor kırdı: 50 milyon saatlik uçuş ve benzersiz güvenilirlik

Havacılık dünyasında teknolojik mükemmelliğin yeni bir aşaması kaydedildi. GE Aerospace tarafından üretilen GEnx-1B motorları, hizmete girdiği günden bu yana toplam 50 milyon saatlik uçuş süresine ulaştı. Bu rakam, ticari geniş gövdeli uçak motorları tarihindeki en hızlı sonuç olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

GEnx-1B motorları ağırlıklı olarak Boeing 787 Dreamliner uçaklarına monte edilmiş olup, şu anda dünya çapında 50'den fazla havayolu tarafından işletilmektedir. ixbt.com verilerine göre, bu tür motorlar her ay ortalama 600 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirmektedir. Bu da havacılık sektöründe bu teknolojiye duyulan güvenin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Benzersiz güvenilirlik ve teknik performans

GE Aerospace tarafından sunulan rapordaki en dikkat çekici husus, motorun güvenilirlik oranıdır. Bildirildiğine göre, sefer güvenilirliği (dispatch reliability) yüzde 99,98 seviyesindedir. Bu, planlanan uçuşların neredeyse tamamının motor kaynaklı herhangi bir teknik gecikme olmaksızın gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir.

GEnx ailesi sadece Boeing 787 Dreamliner'da değil, Boeing 747-8 uçaklarında da kullanılmaktadır. 2011 yılından beri hizmet veren GEnx-2B versiyonu 24 milyon saatlik uçuş süresine ulaşmıştır. Toplamda, serideki tüm motorlar 75 milyon saatlik çalışma süresini ve 12 milyona yakın iniş-kalkış döngüsünü başarıyla tamamlamıştır.

Son on yıl boyunca GE Aerospace mühendisleri, motorun dayanıklılığını artırmak için aralıksız çalıştılar. Yüksek basınçlı türbin kanatları ve yanma odası kaplamalarının modernizasyonu sonucunda, zorlu iklim koşullarında motorun bakım aralığı iki kattan fazla uzatıldı.

Havacılık pazarındaki yeri

GEnx serisi, GE Aerospace tarihindeki en hızlı satılan geniş gövdeli motor haline geldi. Bugüne kadar şirket 3.000'den fazla ünite teslim etti. Bu rakam, Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarının üretim hacmini artırma planlarıyla uyumlu bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Özbekistan havacılık pazarında da Boeing 787 Dreamliner uçakları önemli bir yere sahiptir. Ulusal havayolu filosundaki bu uçakların verimliliği ve güvenliği, tam da bu yüksek teknolojili motorlarla sağlanmaktadır. GE Aerospace, teslimat hacmini artırarak küresel havacılık lojistiğindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

BoeingGE AerospaceHavacılıkTeknolojiDreamliner
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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