OpenAI açık kaynaklı yapay zeka modellerinden endişeli: ABD'de yeni tartışmalar

·27·Teknoloji
OpenAI açık kaynaklı yapay zeka modellerinden endişeli: ABD'de yeni tartışmalar

Yapay zeka (AI) dünyasının lideri OpenAI, açık ağırlıklı (open-weight) modellerin hızla gelişmesinden ciddi endişe duyuyor. Çinli Moonshot laboratuvarı tarafından sunulan Kimi K3 modelinin açık kaynaklı sistemler arasında en büyüğü olarak kabul edilmesinin ardından, ABD'de bu teknolojilerin ekonomik ve güvenlik boyutları üzerine hararetli tartışmalar başladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

OpenAI'ın stratejik gelecekten sorumlu yöneticisi Dean W. Ball, açık ağırlıklı modellerin büyük laboratuvarların yatırım çekiciliğini azaltabileceğini belirtti. Hatta ABD hükümetini yeni modellere karşı düzenleyici önlemleri sıkılaştırmaya ve bu modeller etrafında şüphe uyandırmaya çağırdı. Ancak bu sert tutum, Yann LeCun ve Martin Casado gibi teknoloji dünyası temsilcilerinin itirazına yol açtı. Onlara göre açık kaynaklı yazılım inovasyonu hızlandırıyor ve özel projelerle paralel olarak gelişebiliyor.

Ekonomik çıkarlar ve pazar rekabeti

TechCrunch analizine göre, açık ağırlıklı modeller işletmeler ve bağımsız altyapılar için OpenAI veya Anthropic gibi devlerin hizmetlerinden daha ucuz bir çözüm sunuyor. Eğer kullanıcılar kapalı laboratuvarların dışına daha fazla kaynak aktarmaya başlarsa, bu durum büyük şirketlerin model eğitimi için yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların karşılığını alamamasına yol açacaktır.

Snorkel AI kurucularından Braden Hancock, güçlü açık kaynaklı modellerin piyasa fiyatlarını düşüreceğini vurguladı. Bu durum kullanıcılar için faydalı olsa da, OpenAI gibi şirketlerin kâr marjlarını önemli ölçüde daraltıyor. Buna rağmen yapay zekanın yaygınlaşması durmayacak, aksine daha geniş bir alana yayılacaktır.

Güvenlik ve siyasi baskı

Axios'un haberine göre, yeni ABD yönetimi büyük laboratuvarların talebi üzerine Kimi K3 ve diğer gelişmiş Çin modellerini yasaklama konusunu değerlendiriyor. Bunun temel nedenleri olarak şunlar gösteriliyor:

  • ABD kullanıcı verilerinin Çin hükümetinden korunması;
  • Modellerin Çin ideolojisine ve çıkarlarına göre şekillenme olasılığı;
  • ABD hükümeti tarafından belirlenen güvenlik kısıtlamalarının (guardrails) Çin modellerinde bulunmaması.
İlginç olan ise, ABD modellerindeki katı güvenlik kısıtlamalarının bazen Amerikan şirketlerinin kendisine zarar vermesidir. Donald Trump'ın danışmanı David Sacks'in belirttiğine göre, bazı şirketler siber güvenlik açıklarını kapatmak için ABD modellerinin reddettiği görevleri yerine getirmek amacıyla Çin'in yapay zeka sistemlerine başvuruyor.

Şimdilik ABD Ticaret Bakanlığı, Çin modellerini yasaklama konusunda aceleci adımlar atmayacağını bildirdi. Ancak OpenAI ve diğer büyük oyuncuların açık kaynaklı sistemlere karşı mücadelesi, teknoloji dünyasındaki özgürlük ve ticari çıkarlar arasındaki dengeyi bozabilir. Açık ağırlıklı modeller yapay zekayı yerelleştirme ve daha uygun maliyetlerle uygulama imkanı sunduğu için bu süreç herkes için önem taşıyor.

OpenAIYapay ZekaKimi K3TeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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