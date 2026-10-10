Defteri robot dolduruyor: kalem tutan robot sosyal medyada tartışma yarattı

·14·Teknoloji
Defteri robot dolduruyor: kalem tutan robot sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medyada, bilgisayardaki metni bir kalem yardımıyla deftere kopyalayan robotu gösteren bir video hızla yayılıyor. Özel bir mekanizma ile donatılmış cihaz, kalemi hassas bir şekilde hareket ettirerek ekrandaki metni kağıda el yazısına benzer bir şekilde aktarıyor.

Bu teknoloji, öğrenciler için özet hazırlama sürecini oldukça kolaylaştırabilir. Özellikle büyük hacimli metinleri deftere geçirmek için çok zaman harcayanlar için böyle bir cihaz pratik bir çözüm olabilir.

Ancak teknolojinin sunduğu kolaylığın yanı sıra bazı sorular da akıllara geliyor. Çünkü bilgiyi elle yazma süreci, konuyu daha iyi anlamaya, hatırlamaya ve bağımsız düşünmeye yardımcı olabilir. Robota aşırı bağımlılık ise bu becerilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Peki, bu tür cihazlar eğitim sürecinde faydalı bir yardımcı mı olacak, yoksa öğrencilerin bağımsız çalışma becerilerini mi köreltecek?

RobotikEğitim TeknolojisiNot AlmaOtomasyonYapay Zeka
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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