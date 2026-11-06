iPhone DUO ve iPhone 18 Pro modellerinin yeni fiyatları
iPhone 18 serisi akıllı telefonların 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiyatları belli oldu. Teklifler arasında iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max yer alıyor. Cihazların fiyatları depolama kapasitesine, rengine ve SIM kart türüne göre belirlenmiştir.
iPhone DUO fiyatları:
• 256 GB depolama kapasiteli versiyon — 2699 dolar
• 512 GB — 3199 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6799 dolar
eSIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1519 dolar
• 256 GB Glacier — 1529 dolar
• 256 GB Black — 1519 dolar
• 256 GB Burgundy — 1519 dolar
• 512 GB — 1779 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
eSIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1699 dolar
• 256 GB Silver — 1709 dolar
• 256 GB Glacier — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1719 dolar
• 512 GB Black — 1949 dolar
• 512 GB Silver — 1999 dolar
• 512 GB Glacier — 1979 dolar
• 512 GB Burgundy — 1949 dolar
• 1 TB — 2649 dolar
SIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 dolar
• 256 GB Glacier — 1579 dolar
• 256 GB Black — 1649 dolar
• 256 GB Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 1899 dolar
• 1 TB — 2799 dolar
SIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1739 dolar
• 256 GB Black — 1719 dolar (kampanyalı fiyat)
• 256 GB Silver — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1799 dolar
• 512 GB Black — 1999 dolar
• 512 GB Silver — 2019 dolar
• 512 GB Burgundy — 1999 dolar
• 512 GB Glacier — 2019 dolar
• 1 TB Black — 2649 dolar
• 1 TB Burgundy — 2649 dolar
• 1 TB Glacier — 2999 dolar
• 1 TB Silver — 2799 dolar
Listedeki fiyatlar 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Satış noktalarındaki fiyatlar günlük olarak değişebilir.
Yorumlar 0
…