iPhone DUO ve iPhone 18 Pro modellerinin yeni fiyatları

·7·Teknoloji
iPhone DUO ve iPhone 18 Pro modellerinin yeni fiyatları

iPhone 18 serisi akıllı telefonların 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiyatları belli oldu. Teklifler arasında iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max yer alıyor. Cihazların fiyatları depolama kapasitesine, rengine ve SIM kart türüne göre belirlenmiştir.

iPhone DUO fiyatları:

• 256 GB depolama kapasiteli versiyon — 2699 dolar
• 512 GB — 3199 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6799 dolar

eSIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro:

• 256 GB Silver — 1519 dolar
• 256 GB Glacier — 1529 dolar
• 256 GB Black — 1519 dolar
• 256 GB Burgundy — 1519 dolar
• 512 GB — 1779 dolar
• 1 TB — 2899 dolar

eSIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB Black — 1699 dolar
• 256 GB Silver — 1709 dolar
• 256 GB Glacier — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1719 dolar
• 512 GB Black — 1949 dolar
• 512 GB Silver — 1999 dolar
• 512 GB Glacier — 1979 dolar
• 512 GB Burgundy — 1949 dolar
• 1 TB — 2649 dolar

SIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro:

• 256 GB Silver — 1579 dolar
• 256 GB Glacier — 1579 dolar
• 256 GB Black — 1649 dolar
• 256 GB Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 1899 dolar
• 1 TB — 2799 dolar

SIM + eSIM konfigürasyonundaki iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB Glacier — 1739 dolar
• 256 GB Black — 1719 dolar (kampanyalı fiyat)
• 256 GB Silver — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1799 dolar
• 512 GB Black — 1999 dolar
• 512 GB Silver — 2019 dolar
• 512 GB Burgundy — 1999 dolar
• 512 GB Glacier — 2019 dolar
• 1 TB Black — 2649 dolar
• 1 TB Burgundy — 2649 dolar
• 1 TB Glacier — 2999 dolar
• 1 TB Silver — 2799 dolar

Listedeki fiyatlar 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Satış noktalarındaki fiyatlar günlük olarak değişebilir.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DUOTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesiiPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi31 Ekim 11:47iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Güncel fiyatlariPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Güncel fiyatlar29 Ekim 12:404 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları4 Kasım 11:523 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları3 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları3 Kasım 12:07iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatlarıiPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları27 Ekim 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendiiPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları güncellendi26 Ekim 12:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
Kısa bir hava uçuşu: Tesla'nın yeni Roadster'ı kitle pazarını kurtarabilir mi?
4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
4 Kasım itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları