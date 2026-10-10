Bilgisayardaki metni deftere güzel el yazısıyla kopyalayan cihaz ortaya çıktı

·5·Teknoloji
Bilgisayardaki metni deftere güzel el yazısıyla kopyalayan cihaz ortaya çıktı

Yükseköğretim kurumlarında saatlerce defter doldurmaktan, ders notlarını ve ödevleri elle yazmaktan yorulan öğrenciler için modern teknolojiler beklenmedik bir kolaylık sundu. Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir video, milyonlarca öğrencinin ilgisini çekiyor: Videoda, standart bir tükenmez kalemin takılı olduğu kompakt bir robotun, bilgisayardaki hazır metinleri insan el yazısından ayırt edilemeyecek şekilde doğrudan kareli deftere kopyaladığı görülüyor.

Bu video şimdiden ağ kullanıcıları arasında viral hale geldi ve "her öğrenciye bu cihazdan alınmalı" gibi yorumlara neden oldu.

Cihaz nasıl çalışıyor: Standart kalem ve mükemmel taklit

Görüntülerdeki kompakt plotter (CNC yazı makinesi), geleneksel yazıcılardan temelden farklıdır:

  • Standart kalemle çalışma mekanizması: Cihazın hareketli başlığına piyasadaki en basit tükenmez veya jel kalem özel bir kıskaçla sabitlenir;

  • İnsan eline tam taklit: Robot, vuruşları düz çizgili dijital yazı tipi şeklinde değil, tıpkı bir insanın yazdığı gibi canlı bir el yazısı, harfler arasındaki bağlantılar ve hatta kalemin kağıda uyguladığı baskı kuvvetini hesaba katarak çıkarır;

  • Defter çizgilerine tam uyum: Cihaz, metni standart kareli veya çizgili okul defterine, belirlenen sınırların dışına çıkmadan kusursuz bir düzende aktarır.

Öğrenci sevinci ve eğitim sistemindeki tartışmalar

Bu icat ağda ortaya çıkar çıkmaz kamuoyunu iki kampa böldü:

  • Öğrenci faydası: Artık zamanın mekanik olarak kopyalayıp yazmaya değil; programlama, yabancı diller veya gerçek pratik becerileri geliştirmeye harcanabileceği belirtiliyor;

  • Eğitimcilerin endişesi: Bazı öğretmenler ise elle yazmanın insan hafızasını güçlendirdiğini ve odaklanmayı sağladığını vurgulayarak, bu tür bir otomasyonun eğitim kalitesini ve öğrencilerin bağımsız düşünme yetisini olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor;

  • Ağdaki trend: Buna rağmen gençler, bu videoyu arkadaşları ve ebeveynleriyle şaka yollu paylaşarak, ders notu kontrollerinden kolayca geçmenin en iyi yolu olarak tavsiye ediyor.

Teknolojilerin hızla geliştiği bir çağda, bu tür robot yardımcılar günlük rutin işleri hızlı ve kaliteli bir şekilde yapmak için yeni bir kolaylık aracı haline geliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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