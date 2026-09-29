Claude Sonnet 5.5 tanıtıldı: model önemli ölçüde hızlandı

Claude Sonnet 5.5, yeni nesil bir model olarak tanıtıldı. Şirket verilerine göre yeni model, Sonnet 5'e kıyasla %30 daha hızlı çalışıyor ve maliyeti de %30 oranında düştü.

Yeni modelin programlama ve bilgisayar kullanımı yeteneklerine ilişkin test sonuçları da açıklandı. Terminal-Bench 4.0 testinde Claude Sonnet 5.5, %70,6 oranında bir sonuç kaydetti. Bu oran Sonnet 5'te %10,3 seviyesindeydi. Opus 5.5 ise aynı testte %66,4'lük bir performans sergiledi.

FrontierCode 1.1 testinde Sonnet 5.5, maksimum modda %46,2, yüksek modda ise %52,1 sonuç elde etti. Sonnet 5'in sonucu %42,4, Opus 5.5'in sonucu ise %54,4 olarak gerçekleşti.

CursorBench 4.0 testinde Sonnet 5.5 %55,5 sonuç gösterirken, Sonnet 5 %34,1'de kaldı. Opus 5.5 ise %57,8'lik bir başarı kaydetti.

Bilgiye dayalı görevleri değerlendiren GDPval-AA testinde Sonnet 5.5 1844 puan, Sonnet 5 ise 1449 puan topladı. Bilgisayar kullanımı üzerine yapılan OSWorld 2.1 testinde ise yeni model %80,1'lik bir sonuç elde etti.

Görsel diyagramları tanıma testinde Sonnet 5.5 %61,6 sonuç gösterdi. Bu oran Sonnet 5'te %15,6 idi.

Yeni model hakkında sunulan bilgilerde; programlama, bilgiye dayalı görevler, bilgisayar kullanımı ve görsel verileri analiz etme yeteneklerine vurgu yapıldı.