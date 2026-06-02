Taşkent'te bir elektrikli aracın yanması tekrar tartışmalara yol açtı

Bu sabah Taşkent çevre yolunda Zeekr 001 model bir elektrikli araçta yangın çıktı. Olay, sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Ekipler yangını tamamen söndürdü.

Şu anda yangının çıkış nedenleri uzmanlar tarafından araştırılıyor.

Kullanıcılar, bunun Taşkent ve çevresinde elektrikli araçlarla ilgili yaşanan ilk yangın vakası olmadığını vurguluyor.