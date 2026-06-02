Yandex, yapay zeka çağında siber güvenlik üzerine ücretsiz bir kurs başlattı

·54·Teknoloji
Yandex, yapay zeka çağında siber güvenlik üzerine ücretsiz bir kurs başlattı

Yandex Praktikum eğitim platformu, yapay zeka teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı korunmaya odaklanan yeni bir ücretsiz kurs başlattı. Program herkese açık olup, dijital tehditleri, özellikle de deepfake'leri tespit etmeyi öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Kurs boyunca, suçluların insanları kandırmak amacıyla sahte video, görsel ve ses kayıtları oluşturmak için üretken yapay zeka ağlarını nasıl kullandıkları hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca, kişisel hesapların doğru yapılandırılmasından siber saldırıları püskürtmek için kurumsal AI sistemlerinin kullanımına kadar pratik koruma yöntemlerine de özel önem verilmektedir.

Eğitim programında spam engelleme, kimlik avı (phishing) sitelerini tespit etme ve şüpheli etkinlikleri izlemeye yardımcı olan teknolojilerden de bahsedilmektedir. Kurs dört modülden oluşmakta olup, her birinin tamamlanması yaklaşık bir saat sürmektedir. Programa, şirketin Bilgi Güvenliği Direktörü Aleksandr Kaleda'nın katıldığı video dersler dahil edilmiştir.

Yandex Praktikum platformunda karmaşık terimleri açıklayan ve derslerin özetlerini hazırlayan AI asistanları da mevcuttur. Eğitimin sonunda katılımcılar bilgilerini test etmek için bir sınava girer ve dijital güvenlik konusunda özel bir kontrol listesi alırlar. Dersler ayrıca Prompthub platformunda da sunulmaktadır.

YandexYapay ZekaSiber GüvenlikDeepfakeEğitim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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