Elektroauto-Brand in Taschkent sorgt erneut für Diskussionen

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Elektroauto-Brand in Taschkent sorgt erneut für Diskussionen

Heute Morgen kam es auf der Ringstraße von Taschkent zu einem Brand in einem Elektroauto des Typs Zeekr 001. Der Vorfall sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen.

Berichten zufolge trafen Feuerwehr- und Rettungskräfte schnell am Einsatzort ein. Die Einsatzkräfte haben das Feuer vollständig gelöscht.

Derzeit werden die Brandursachen von Experten untersucht.

Nutzer weisen darauf hin, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art mit Elektroautos in und um Taschkent ist.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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