Sergeli otomobil pazarı yepyeni bir görünüme kavuşuyor

·121·Toplum
Sergeli otomobil pazarı yepyeni bir görünüme kavuşuyor

Başkentimizin en işlek yerlerinden biri olan Sergeli otomobil pazarı alanında kapsamlı onarım, çevre düzenlemesi ve altyapıyı günümüz standartlarına uygun hale getirme çalışmaları hızla devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada bu popüler pazarın kapatılacağı veya taşınacağı yönünde çeşitli asılsız söylentiler yayılmıştı. Taşkent Şehir Belediyesi, bu dedikodulara son vererek pazarın normal düzeninde faaliyet göstermeye devam ettiğini ve kapatılacağına dair haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu resmen açıkladı.

Peki, yakın zamanda alıcıları ve satıcıları ne gibi kolaylıklar bekliyor? Pazarda gerçekleştirilen temel yenilikleri sunuyoruz:

Yollar düzgünleşecek ve trafik yoğunluğu azalacak

Pazarı ziyaret edenler için en büyük sorunlardan biri yolların durumuydu. Şu ana kadar bölgedeki 26.500 metrekarelik alana kaliteli yeni asfalt serildi. Bu daha başlangıç; 16.200 metrekarelik bir alanın daha modern bir görünüme kavuşturulması ve asfaltlanması planlanmış olup, kısa sürede tamamlanacaktır.

Tezgahlar ve dükkanlar tek bir standarda getirilecek

Otomobil yedek parçalarının satıldığı dükkanların ve vitrinlerin eskiyen çatı kısımları modern ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor. Pazarın görünümünü bozan, düzensiz yerleştirilmiş reklam panoları ve ilanlar kaldırıldı. İkinci el parça ve yedek parça satılan dağınık konteynerler ise düzenlenerek, herkes için geçerli tek bir modern standart temelinde yeniden tasarlanacak.

İnsan faktörüne son: Tam otomasyon

En büyük yeniliklerden biri, pazardaki finansal hesapların şeffaflığını sağlamak amacıyla modern dijital teknolojilerin devreye alınmasıdır. Pazarın giriş ve çıkış noktalarına, çeşitli anlaşmazlıkları ve insan faktörünü tamamen ortadan kaldıran otomatik ödeme sistemleri kurulacak. Bu, gereksiz kuyrukların ve yasa dışı ödemelerin önlenmesine hizmet edecektir.

Sonuç olarak: Yürütülen bu küresel yeniden yapılanma çalışmalarının temel amacı, Sergeli otomobil pazarında medeni, düzenli ve güvenli bir ticaret ortamı yaratmaktır. Bu değişiklikler hem girişimcilerin işini kolaylaştıracak hem de buraya gelen vatandaşlarımız ve misafirlerimiz için yüksek düzeyde konfor sunacaktır. Pazarımız yenilenmeye devam ediyor!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'da çocuklar için tehlikeli oyuncakların satıldığı tespit edildiBugün, 14:18HOHAN kamyonu kredi borcu nedeniyle açık artırmaya çıkarıldıBugün, 14:14ABD'de sokak yarışlarına katılan Özbekistanlılara hangi suçlamalar yöneltildi?Bugün, 12:3917 Yaşındaki Kızı "Damas" ile Kaçırmaya Çalışan Genç YargılandıBugün, 11:56Çocukların Hayatına Mal Olan Gece Yarışı: Korkunç Trafik Kazasının DetaylarıBugün, 11:36Çocuk arabasıyla yola çıkan blog yazarına para cezası kesildiBugün, 09:54
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Toplum haberler

Büyük Fergana Kanalı'nda timsah olduğu doğrulandı mı?
Özbekistan'daki çölün ortasında beliren devasa deniz herkesi hayrete düşürüyor
Şantiyede «canlı konser»: işçilerin yarattığı sıra dışı şov interneti fethetti
Kaşkaderya'da "pehlivan" bebek dünyaya geldi
2007 doğumlu genç yan komşusuyla evlendi
Semerkant'ta sürücünün uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi
3200 dolarlık buket tartışmalara yol açtı
Kazakistan'da ünlü bir blog yazarının ameliyatı trajediyle sonuçlandı