Sergeli otomobil pazarı yepyeni bir görünüme kavuşuyor

Başkentimizin en işlek yerlerinden biri olan Sergeli otomobil pazarı alanında kapsamlı onarım, çevre düzenlemesi ve altyapıyı günümüz standartlarına uygun hale getirme çalışmaları hızla devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada bu popüler pazarın kapatılacağı veya taşınacağı yönünde çeşitli asılsız söylentiler yayılmıştı. Taşkent Şehir Belediyesi, bu dedikodulara son vererek pazarın normal düzeninde faaliyet göstermeye devam ettiğini ve kapatılacağına dair haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu resmen açıkladı.

Peki, yakın zamanda alıcıları ve satıcıları ne gibi kolaylıklar bekliyor? Pazarda gerçekleştirilen temel yenilikleri sunuyoruz:

Yollar düzgünleşecek ve trafik yoğunluğu azalacak

Pazarı ziyaret edenler için en büyük sorunlardan biri yolların durumuydu. Şu ana kadar bölgedeki 26.500 metrekarelik alana kaliteli yeni asfalt serildi. Bu daha başlangıç; 16.200 metrekarelik bir alanın daha modern bir görünüme kavuşturulması ve asfaltlanması planlanmış olup, kısa sürede tamamlanacaktır.

Tezgahlar ve dükkanlar tek bir standarda getirilecek

Otomobil yedek parçalarının satıldığı dükkanların ve vitrinlerin eskiyen çatı kısımları modern ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor. Pazarın görünümünü bozan, düzensiz yerleştirilmiş reklam panoları ve ilanlar kaldırıldı. İkinci el parça ve yedek parça satılan dağınık konteynerler ise düzenlenerek, herkes için geçerli tek bir modern standart temelinde yeniden tasarlanacak.

İnsan faktörüne son: Tam otomasyon

En büyük yeniliklerden biri, pazardaki finansal hesapların şeffaflığını sağlamak amacıyla modern dijital teknolojilerin devreye alınmasıdır. Pazarın giriş ve çıkış noktalarına, çeşitli anlaşmazlıkları ve insan faktörünü tamamen ortadan kaldıran otomatik ödeme sistemleri kurulacak. Bu, gereksiz kuyrukların ve yasa dışı ödemelerin önlenmesine hizmet edecektir.