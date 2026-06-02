Andican'da vergi uygulaması üzerinden 35,1 milyar somluk nakit iadesi vurgunu

Andican bölgesinde büyük bir finansal dolandırıcılık ve devlet hazinesine ait fonların yasa dışı yollarla ele geçirilmesi olayı ortaya çıkarıldı. Bir grup şahsın, "Soliq" mobil uygulamasındaki nakit iadesi (keshbek) sistemini kullanarak 35,1 milyar somu zimmetine geçirdiği belirlendi. Bu durum, Başsavcılık bünyesindeki Ekonomik Suçlarla Mücadele Departmanı tarafından bildirildi.

Kurnazca kurulan sahte "plan" nasıl işledi?

Departmanın Andican bölge müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma öncesi incelemeler sırasında suç örgütünün hileleri deşifre edildi. 6 vatandaş ve ortaklarının, sahte ticari faaliyetlerde bulunmak üzere iş birliği yaptıkları anlaşıldı. O.K. adına 3, N.Yu. adına 5 ve R.X. adına 1 adet limited şirket (MCHJ) kurdukları tespit edildi.

İşin en ilginç yanı, bu firmalar arasında gerçekte hiçbir alım-satım veya finansal ilişki bulunmamasıydı. Buna rağmen, 2026 yılının Mart-Nisan ayları boyunca toplam 1,1 trilyon som değerinde mal teslim edilmiş gibi sahte elektronik faturalar düzenlediler. Ardından, bu malların satıştan geçtiği ve paranın kasaya girdiği iddiasıyla vatandaşlara satış yapılmış gibi fişler kestiler. Sonuç olarak, 100.458 vatandaşın "Soliq" uygulamasındaki hesapları üzerinden nakit iadesi olarak ödenen 35,1 milyar somluk devlet bütçesi fonunu zimmetlerine geçirerek çaldılar.

Vergi memurlarının ihmali ve yasal ceza

Bu olayda sadece dolandırıcılar değil, görevini ihmal eden yetkililer de suçlu bulundu. Andican bölgesi vergi dairesinin ilgili çalışanlarının, söz konusu şirketlerin kısa sürede 1,1 trilyon somluk şüpheli faturalar düzenlediğini bilmelerine rağmen, KDV sertifikalarını zamanında iptal etmedikleri ve bu şüpheli finansal işlemleri Departman birimlerine bildirmedikleri kaydedildi.

Şu anda bu olaylarla ilgili olarak suçlular hakkında Ceza Kanunu'nun birkaç ağır maddesi uyarınca ceza davası açıldı:

167. Madde (Zimmete para geçirme veya irtikap yoluyla hırsızlık);

205. Madde (Yetkiyi veya görevi kötüye kullanma);

228. Madde (Belge, damga, mühür, form hazırlama, sahtecilik, satma veya kullanma).