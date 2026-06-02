El incendio de un coche eléctrico en Taskent vuelve a generar debate

Esta mañana, un vehículo eléctrico modelo Zeekr 001 se incendió en la carretera de circunvalación de Taskent. El incidente está provocando un amplio debate en las redes sociales.

Según los informes, los equipos de bomberos y rescate llegaron rápidamente al lugar. Los rescatistas han extinguido el fuego por completo.

Actualmente, las causas del incendio están siendo investigadas por especialistas.

Los usuarios señalan que este no es el primer caso de incendio relacionado con vehículos eléctricos en Taskent y sus alrededores.