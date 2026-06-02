Semerkant'ta 8 kişinin bulunduğu elektrikli moped kanala düştü

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Semerkant'ta 8 kişinin bulunduğu elektrikli moped kanala düştü

Semerkant bölgesi Pahtachi ilçesinde bir elektrikli mopedin kanala düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, 31 Mayıs günü saat 20:25 sularında "Ukrach" mahallesinden geçen "Narpay" kanalında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yük taşımaya uygun elektrikli mopedin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonuç olarak araçta bulunan 8 kişi kanala düştü.

Acil Durum Bakanlığı kurtarma ekipleri ulaşana kadar 4 kişi bölge sakinleri tarafından kurtarıldı. Diğer 4 kişi ise arama çalışmaları sırasında kanaldan ölü olarak çıkarıldı.

İlk bilgilere göre, 1984 doğumlu bir vatandaş, elektrikli mopede eşini ve 6 reşit olmayan çocuğunu bindirerek gezintiye çıkmıştı.

Şu anda Pahtachi ilçe savcılığı, emniyet ve acil durum ekipleri olayın nedenlerini araştırmaktadır.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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