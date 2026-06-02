Rus havayolu şirketlerinin önümüzdeki 10–12 yıl içinde yaklaşık 500 yeni yolcu uçağına ihtiyacı olacak. Bu tahmin, Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Genel Müdürü Vadim Badexa tarafından açıklandı. Ona göre bu hesaplamalar, taşıyıcıların tahminlerine ve yabancı hava araçlarının kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına dayanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

OAK başkanı, Rus havacılık endüstrisinin bu hacimdeki teslimatları sağlama kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Sivil havacılık uçaklarının ilk partisi için sözleşmeler imzalandı ve şu anda üretim sürecindeler. Sonraki siparişler için ise havayolları ile iş birliğinin temel parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldı ve şimdi bu anlaşmaların resmi sözleşmelerle pekiştirilmesi bekleniyor.

Hava filosunun yenilenmesinde yeni yerli uçakların ana rolü oynaması öngörülüyor. Şu anda MS-21 ve SJ-100 modellerinin sertifikasyon testleri devam ediyor. Yakın gelecekte ise bölgesel Il-114-300 uçağı için sertifika alınması planlanıyor. Ayrıca, tamamen ithal ikamesi ekipmanlarla donatılmış modernize edilmiş Tu-214 modeli de ilgili izinleri aldı.

Badexa, mevcut yatırım programının başarıyla tamamlanması halinde 500 uçak üretmenin gerçekçi bir hedef haline geleceğini belirtti. Rusya, tasarım aşamasından bileşenlerin ve hazır hava araçlarının üretimine kadar havacılık teknolojisi yaratmanın tam döngüsüne sahip dünyadaki az sayıdaki ülkeden biri olmaya devam ediyor.