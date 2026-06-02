Özbekistan'da 4000 yıl önce kafatasından ameliyat edilen çocuk bulundu

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Özbekistan'da 4000 yıl önce kafatasından ameliyat edilen çocuk bulundu

Surhanderya bölgesindeki antik Carkutan yerleşiminde yürütülen kazılar sırasında eşsiz bir arkeolojik bulgu ortaya çıkarıldı. İtalyan ve Özbek bilim insanları, yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış bir çocuğa ait kafatasında cerrahi müdahale izleri buldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bilgilere göre, mezar içerisinde iki çocuğa ait kalıntılar tespit edildi. Bunlardan birinin kafatasında trepanasyon, yani kafatasında özel bir delik açılmasıyla ilgili antik cerrahi operasyon izleri kaydedildi.

Uzmanlara göre bu, Orta Asya bölgesinde bugüne kadar belgelenmiş en eski trepanasyon vakası olabilir. Bulgu, Salento Üniversitesi'nden Profesör Enrico Ascalone ve Tirmiz Devlet Üniversitesi'nden Profesör Alişer Şaydullayev başkanlığındaki İtalyan-Özbek arkeoloji ekibi tarafından incelendi.

Mezarda yaklaşık üç ve beş yaşlarında iki çocuğun birlikte gömüldüğü belirlendi. Bilim insanları mezarın yaklaşık 4000 yıllık olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar bu operasyonun hangi amaçla yapıldığını henüz kesin olarak söyleyemiyor. Tedavi, ağrıyı azaltma veya ritüel amaçlı yapılmış olabilir. Gelecek bilimsel çalışmaların bu gizemi aydınlatması bekleniyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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