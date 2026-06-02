Arsenal savunmacısı Mosquera, Şampiyonlar Ligi finalindeki hatası hakkında konuştu

·116·Spor
Arsenal savunmacısı Mosquera, Şampiyonlar Ligi finalindeki hatası hakkında konuştu

Arsenal savunmacısı Cristhian Mosquera, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. İspanyol savunmacı, kendi kalesine sebep olduğu penaltı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti ancak bu acı tecrübenin onu daha güçlü kılacağına inandığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın kritik anlarında Mosquera, PSG kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ile karşı karşıya geldi. Gürcü futbolcu ceza sahası içinde savunmacıyı geçtiğinde, Mosquera durumu düzeltmeye çalışırken rakibini düşürdü. Hakemin verdiği penaltıyı Ousmane Dembele gole çevirerek, Kai Havertz'in attığı ilk gole cevap verdi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes penaltıları kaçırınca, Londra ekibi 4-3 mağlup oldu. Mosquera, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk hayallerinin bir anda değiştiğini vurguladı.

“Her şeyin bir anda ne kadar hızlı değişebileceğini görün. Çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz gibi her şey mükemmel giderken, beklenmedik bir hareket her şeyi değiştiriyor. Bu acı verici olsa da, beni daha güçlü kılacak bir sınav. Yine de kulüpteki ilk sezonum unutulmazdı. Biz İngiltere şampiyonuyuz!” diye yazdı futbolcu.

Arsenal soyunma odasındaki takım arkadaşları Mosquera'ya hemen destek verdi. Savunmacı Gabriel, “İleri bak kardeşim! Biz biriz” yazarken, Mikel Merino da ona moral vererek takımın birlikteliğini gösterdi. Mağlubiyete rağmen kulüp taraftarları ve oyuncular geleceğe umutla bakıyor.

ArsenalŞampiyonlar LigiCristhian MosqueraPSGFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35Harry Kane Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde kendi heykeline kavuştuBugün, 11:55Bayern Münih yıldızı Lennart Karl idolü ve Lionel Messi hakkında konuştuBugün, 11:37
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu