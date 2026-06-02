Arsenal savunmacısı Mosquera, Şampiyonlar Ligi finalindeki hatası hakkında konuştu

Arsenal savunmacısı Cristhian Mosquera, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. İspanyol savunmacı, kendi kalesine sebep olduğu penaltı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti ancak bu acı tecrübenin onu daha güçlü kılacağına inandığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın kritik anlarında Mosquera, PSG kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ile karşı karşıya geldi. Gürcü futbolcu ceza sahası içinde savunmacıyı geçtiğinde, Mosquera durumu düzeltmeye çalışırken rakibini düşürdü. Hakemin verdiği penaltıyı Ousmane Dembele gole çevirerek, Kai Havertz'in attığı ilk gole cevap verdi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes penaltıları kaçırınca, Londra ekibi 4-3 mağlup oldu. Mosquera, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk hayallerinin bir anda değiştiğini vurguladı.

“Her şeyin bir anda ne kadar hızlı değişebileceğini görün. Çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz gibi her şey mükemmel giderken, beklenmedik bir hareket her şeyi değiştiriyor. Bu acı verici olsa da, beni daha güçlü kılacak bir sınav. Yine de kulüpteki ilk sezonum unutulmazdı. Biz İngiltere şampiyonuyuz!” diye yazdı futbolcu.

Arsenal soyunma odasındaki takım arkadaşları Mosquera'ya hemen destek verdi. Savunmacı Gabriel, “İleri bak kardeşim! Biz biriz” yazarken, Mikel Merino da ona moral vererek takımın birlikteliğini gösterdi. Mağlubiyete rağmen kulüp taraftarları ve oyuncular geleceğe umutla bakıyor.