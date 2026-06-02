3 Haziran için döviz kurları açıklandı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
• Euro 25,12 UZS değer kaybederek 13 896,69 UZS seviyesine geriledi.
Özbekistan Merkez Bankası, 3 Haziran 2026 tarihi için resmi döviz kurlarını açıkladı. Buna göre dolar 14,39 UZS değer kaybederek 11 934,64 UZS seviyesine geriledi.
• Euro 25,12 UZS değer kaybederek 13 896,69 UZS seviyesine geriledi.
• Rus rublesi 2,14 UZS değer kaybederek 164,14 UZS seviyesine geriledi.
• İngiliz sterlini 6,24 UZS değer kaybederek 16 077,15 UZS seviyesine geriledi.
• Japon yeni 0,23 UZS değer kaybederek 74,71 UZS seviyesine geriledi.
• İsviçre frangı 55,16 UZS değer kaybederek 15 185,95 UZS seviyesine geriledi.
• Çin yuanı 1,66 UZS değer kaybederek 1 764,59 UZS seviyesine geriledi.
…