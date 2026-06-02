Kimya sanayisini geliştirmeye yönelik önemli programlar belirlendi

Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan kimya sanayisi, zamanın gereklilikleri doğrultusunda tamamen yeni bir aşamaya taşınıyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısında, sektörün dönüştürülmesi, yerel markaların oluşturulması ve ihracat hacminin hızla artırılmasına yönelik stratejik görevler belirlendi.

Analizlere göre, sadece Orta Asya ve BDT bölgesinde ev kimyasalları ürünleri için 2 milyar dolarlık büyük bir pazar bulunmakta olup, Özbekistan bu büyük fırsattan maksimum düzeyde ve aktif bir şekilde yararlanmayı hedeflemektedir.

Özbekistan'da dünya markaları: «Henkel» deneyimi ve yeni projeler

Toplantı sırasında devlet başkanı, «Angren» serbest ekonomik bölgesinde başarıyla faaliyet gösteren işletmeyi özel bir örnek olarak zikretti. Dünyaca ünlü küresel «Henkel» şirketi, yerel üretici ile karşılıklı faydaya dayalı iş birliği kurmuş ve daha sonra bu kapasiteyi tamamen satın almıştır. Şimdi ise bu modern tesis temelinde, BDT ülkeleri pazarlarına geniş kapsamlı ürün ihracatı yapılması planlanmaktadır.

Bu tür başarılı projelerin sayısını artırmak amacıyla, Taşkent'teki mevcut sanayi bölgelerinden biri tamamen ev kimyasalları üreticilerine tahsis edilecektir. Ayrıca, sektörde tamamen yeni bir mekanizma olan, faaliyete geçen işletmelerin özel sektöre hazır iş olarak satılması (kümeleşme) uygulaması başlatılacaktır. Bu amaçlar için projelere 50 milyon dolar, bölgelerden gelen girişimlerin desteklenmesi için ise 15 milyon dolar kaynak ayrılacağı belirtildi.

İlgili yöneticilere, kısa sürede ev kimyasalları alanında en az 100 yeni yerel marka ürününün üretilmesini öngören özel bir program hazırlama talimatı verildi. Bu adım, iç pazarda sağlıklı rekabeti güçlendirmenin yanı sıra dış ihracat potansiyelini de artıracaktır.

Mineral gübre pazarındaki küresel fırsatlar

Dünya genelinde mineral gübre pazarı her yıl ortalama yüzde 5 büyüme göstermekte olup, 2030 yılına kadar toplam hacmi 260 milyar doları aşacaktır. Özellikle dünyada su tasarrufu sağlayan modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda, suda kolay çözünen gübrelere olan talep hızla artmaktadır.

Büyük yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda ülkemizde iki büyük projenin başlatılması kararlaştırıldı:

Kaşkaderya bölgesinde: Yıllık 230 bin ton üretim kapasitesine sahip, toplam 114 milyon dolar değerinde büyük bir fabrika;

Sirderya bölgesinde: Sektörü yeni bir aşamaya taşıyacak 400 milyon dolarlık dev bir proje hayata geçirilecek.

Genel olarak, önümüzdeki üç yıl içinde kimya sanayisinde toplam değeri 2,8 milyar doları bulan 42 perspektif projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda 2030 yılına kadar ürün üretim hacmi şu şekilde artacaktır:

Azotlu gübreler: 2,8 milyon tondan 4 milyon tona kadar ;

Fosforlu gübreler: 400 bin tondan 900 bin tona kadar ;

Suda çözünen gübreler: 100 bin tondan 400 bin tona kadar çıkarılacaktır.

Bilim ve üretimin yeni kümesi

Cumhurbaşkanı, sektörde uygulamalı bilim ve reel üretimin entegrasyonunun sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla başkentimizin Mirzo Ulugbek ilçesi sınırlarında 60 hektarlık geniş bir alanda kimya sanayisi için özel inovatif bilimsel-üretim ve eğitim kümesi kurulacaktır.

Bu eğitim merkezi kapsamında Güney Koreli ortaklarla birlikte modern Kimya Teknolojileri İnovasyon Merkezi kurulacaktır. Bilimi teşvik etmek amacıyla, buradaki deney-test masraflarının yüzde 50'ye kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca, gelecek yılın sonuna kadar Taşkent Kimya-Teknoloji Enstitüsü ile D.I. Mendeleyev Kimya-Teknoloji Üniversitesi Taşkent şubesi tamamen bu yeni kurulacak modern küme alanına taşınacaktır.