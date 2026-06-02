Ташкентте электромобильдің өртенуі қайтадан талқылауға түсті
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Бүгін таңертең Ташкент айналма автомобиль жолында Zeekr 001 маркалы электромобиль өртенді. Оқиға әлеуметтік желілерде қызу талқылануда.
Мәліметтерге сәйкес, өрт сөндіру-құтқару топтары оқиға орнына жедел жетті. Құтқарушылар өртті толығымен сөндірді.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себептерін мамандар анықтап жатыр.
Пайдаланушылар бұл Ташкент пен оның маңындағы электромобильдерге қатысты алғашқы өрт оқиғасы емес екенін атап өтуде.
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