Возгорание электромобиля в Ташкенте вновь вызвало дискуссии
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Сегодня утром на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге загорелся электромобиль модели Zeekr 001. Инцидент вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.
Согласно имеющимся данным, пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели полностью ликвидировали возгорание.
В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.
Пользователи отмечают, что это не первый случай возгорания электромобиля в Ташкенте и его окрестностях.
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