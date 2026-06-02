Возгорание электромобиля в Ташкенте вновь вызвало дискуссии

Сегодня утром на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге загорелся электромобиль модели Zeekr 001. Инцидент вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.

Согласно имеющимся данным, пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели полностью ликвидировали возгорание.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Пользователи отмечают, что это не первый случай возгорания электромобиля в Ташкенте и его окрестностях.