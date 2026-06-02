Andican'da 19 yaşındaki genç köprüden atlamaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Haziran gecesi şehrin İşçiler mahallesi sınırları içerisinde, Navoi Caddesi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi.

2007 doğumlu M.M., ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma girerek kendisini köprüden atmakla tehdit etti.

Olay yerine hızla intikal eden soruşturma ekibi ve ilgili kurumlar, genci güvenli bir şekilde ikna ederek olası bir faciayı önledi.

Konuyla ilgili gerekli inceleme çalışmaları devam etmektedir.