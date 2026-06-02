Chelsea savunma oyuncusunu dokunulmaz ilan etti

·59·Spor
Chelsea savunma oyuncusunu dokunulmaz ilan etti

Chelsea kulübü, genç yetenekli savunma oyuncusu Josh Acheampong için gelen birçok resmi teklifi reddetti. Stamford Bridge yönetimi, 20 yaşındaki akademi oyuncusuna özel bir statü vererek onu takımın geleceği için çok önemli bir futbolcu olarak görüyor. İngiltere Premier Ligi'nden birçok kulübün ilgisine rağmen, Londra ekibi onu satmaya niyetli değil. Bu haberi Goal.com veriyor.

BBC'nin haberine göre, Acheampong kulübün iç hiyerarşisinde Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi yıldızlarla aynı dokunulmazlık statüsüne sahip oldu. Kulüp yönetimi, genç savunma oyuncusunun transferiyle ilgili her türlü görüşmeyi engelledi. Bu karar, futbolcunun gelecekteki potansiyelinin yüksek görüldüğünün bir kanıtıdır.

Geçen sezon Acheampong, İngiltere Premier Ligi'nde 17 maçta forma giydi, toplam 663 dakika sahada kaldı ve bir gol atmayı başardı. Takım sezonu 10. sırada bitirip şampiyon Arsenal'in 33 puan gerisinde kalsa da, savunma oyuncusunun performansı uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildi.

Artık futbolcunun gelişimi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun gözetiminde olacak. Acheampong'un kulüple olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Şu anda Arsenal, Newcastle United ve Crystal Palace gibi takımlar durumunu yakından takip ediyor.

Xabi Alonso'nun yaz transfer dönemi kapanmadan önce bu talipleri geri çevirmesi ve takımı yeniden yapılandırmak için Acheampong'u sezon öncesi hazırlık planlarına dahil etmesi bekleniyor. Kulüp yönetimi, genç savunma oyuncusunu takımın uzun vadeli projesindeki temel taşlardan biri olarak görüyor.

ChelseaXabi Alonsoİngiltere Premier LigiTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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