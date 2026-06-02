Navoi şehrindeki çok katlı bir binada büyük yangın çıktı

·84·Toplum
Navoi şehrindeki çok katlı bir binada büyük yangın çıktı

Navoi şehrinde çok katlı bir binada büyük bir yangın meydana geldi. Olay, 2 Haziran sabahı saat 04:19'da Alişer Navoi Caddesi'ndeki bir konut binasında gerçekleşti.

İl Acil Durumlar Müdürlüğü'ne yangın ihbarı gelir gelmez acil önlemler alındı. 7 kurtarma ekibi ve 2 itfaiye merdiveni, olay yerine sadece 4 dakika içinde ulaştı.

İlk belirlemelere göre yangın, 9. kattaki birkaç daireye yayılarak toplam 8 daireye zarar verdi. Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çatı, tavan ve iç kısımlar yanarak hasar gördü.

Yangını tamamen söndürme çalışmaları bir saatten fazla sürdü. Yetkililer, olay yerinde soğutma ve güvenlik önlemlerini aldı.

Neyse ki, şu ana kadar olay sonucunda yaralanan olduğuna dair resmi bir bilgi gelmedi. Soruşturma devam ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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