Özbekistan'da sıra dışı gelin selamı: Messi posteri önünde yapıldı (video)

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Özbekistan'da sıra dışı gelin selamı: Messi posteri önünde yapıldı (video)

Özbekistan'daki bir düğün töreninde sıra dışı bir olay yaşandı. Gelin, kayınpederinin isteği üzerine ünlü futbolcu Lionel Messi'nin posteri önünde 'kelin salom' (gelin selamı) yaptı.

Edinilen bilgiye göre, damadın babası olan kayınpeder, Barcelona futbol kulübünün sıkı bir hayranı. Evini kulüp bayraklarıyla süsleyen kayınpeder, duvarına kendi fotoğrafının yanına Lionel Messi'nin boyuyla aynı ölçüde bir posterini de asmış.

Bu nedenle gelin, tören sırasında kayınpederinin ricasını kırmayarak sadece aile üyelerine değil, Messi'nin posterine de saygısını sundu. Bu durum, düğün misafirleri için de beklenmedik ve eğlenceli bir an oldu.

Söz konusu anlar videoya kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar durumu farklı şekillerde değerlendirirken, kimileri bunu komik ve özgün bir gelenek olarak görürken, kimileri de konuyla ilgili yorumlarını paylaşıyor.

Her halükarda bu olay, özgünlüğüyle birçok kişinin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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