Çarvak'taki tatilciler Manchester United yıldızını görünce şaşkına döndü

Bugün Çarvak'ta ünlü Portekizli futbolcu, Manchester United'ın eski yıldızı Luis Nani görüldü. Futbolcunun tatil beldesinde ortaya çıkması tatilciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

En ilginç yanı ise Nani'nin sadece dinlenmekle kalmayıp, plajda çocuklarla top oynamasıydı. Bu samimi anlar görgü tanıkları tarafından videoya kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Birçok kişi ünlü futbolcuyu ilk gördüğünde gözlerine inanamadığını söylüyor. Şu anda Luis Nani'nin Çarvak'ta çocuklarla futbol oynaması aktif bir şekilde konuşuluyor.