Тошкентда электромобилнинг ёниб кетиши яна муҳокамаларга сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бугун эрталаб Тошкент ҳалқа автомобиль йўлида Zeekr 001 русумли электромобилда ёнғин содир бўлди. Ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Маълумотларга кўра, воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари тезкор етиб келган. Қутқарувчилар ёнғинни тўлиқ бартараф этган.
Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари мутахассислар томонидан ўрганилмоқда.
Фойдаланувчилар эса бу Тошкент ва унинг атрофида электромобиллар билан боғлиқ илк ёнғин ҳолати эмаслигини таъкидламоқда.
…