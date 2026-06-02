Bitcoin fiyatındaki düşüş stratejiyle değil, yapay zeka ile ilgili olabilir

Bitcoin fiyatında son zamanlarda gözlemlenen düşüş eğilimi, birçok kişinin beklediği gibi finansal stratejilerden ziyade yapay zeka (AI) alanındaki gelişmelerle ilgili olabilir. CoinDesk'in 'Daybook' bülteninde belirtildiği üzere, yatırımcıların dikkati şu anda kripto piyasasından çok teknoloji devlerinin AI çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu konuda Coindesk.com haber veriyor.

Piyasa analistleri, NVIDIA ve Microsoft gibi şirketlerin AI alanındaki başarılarının sermaye akışını değiştirdiğini vurguluyor. Daha önce yüksek getiri beklentisiyle Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yönelen yatırımlar, artık yapay zeka altyapısını geliştiren hisse senetlerine kayıyor. Bu durum, kripto para borsalarında likiditenin geçici olarak azalmasına neden oldu.

Ayrıca makroekonomik faktörler ve Fed tarafından yürütülen para politikaları da Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak teknoloji sektöründeki AI çılgınlığı, dijital altın olarak kabul edilen Bitcoin için beklenmedik bir rekabet ortamı yarattı. Yatırımcılar, riskleri çeşitlendirirken geleneksel kripto stratejilerinden ziyade yenilikçi teknolojileri tercih ediyor.

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatının istikrara kavuşması için piyasaya yeni kurumsal akışların girmesi gerekiyor. Şimdilik, Nasdaq endeksindeki teknoloji şirketlerinin büyümesi, kripto piyasasındaki dinamikleri belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor. Eğer AI alanındaki büyüme hızı yavaşlarsa, yatırımcıların tekrar Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara yönelmesi ihtimal dışı değil.