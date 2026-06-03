PUBG'de Başlayan Tanışma Düğünle Taçlandı

PUBG oyunuyla başlayan tanışma, beklenmedik bir şekilde gerçek bir aşk hikayesine dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, Semerkant vilayetinden 2008 doğumlu bir kız ile Fergana vilayetinden 2006 doğumlu bir genç, popüler PUBG Mobile oyunu aracılığıyla tanıştı. Başlangıçta sıradan bir oyun içi iletişim olarak başlayan sohbetler, zamanla dostluğa, ardından ise ciddi bir ilişkiye dönüştü.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, bu çiftin şu anda evlilik arifesinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, internet ve oyunlar üzerinden başlayan ilişkilerin gerçek hayatı ne kadar etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu olay sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bunu günümüzün "sanal aşk hikayesi" olarak değerlendirirken, diğerleri online tanışmalarda dikkatli olmanın önemine vurgu yapıyor.