Özbekistan'da 4 Bin Yıllık Gizemli Cerrahi İzleri Bulundu

Özbekistan topraklarında yürütülen arkeolojik kazılar sırasında bilim insanlarını şaşırtan nadir bir buluntu tespit edildi. Tunç Çağı'na ait beş yaşındaki bir çocuğun kafatasında antik cerrahi müdahale izlerine rastlandı. Uzmanlar, bu buluntunun yaşının yaklaşık 4 bin yıl olduğunu açıkladı.

Araştırmacılara göre bu keşif, yalnızca Orta Asya'da değil, tüm Asya kıtasındaki en eski cerrahi müdahalelerden birine dair önemli bir kanıt niteliğindedir.

Nadir Buluntu Carkutan'da Tespit Edildi

İtalya ve Özbekistan'dan bilim insanlarından oluşan bir ekip, Afganistan sınırına yakın Kuzey Baktriya bölgesindeki antik Carkutan yerleşiminde kazı çalışmaları yürüttü. Sonuçta yaklaşık beş yaşında vefat etmiş bir çocuğun iskeleti bulundu.

İlginçtir ki, çocuk başka bir küçük yaştaki çocukla aynı mezara gömülmüştü. Arkeologlar bu mezarı M.Ö. üçüncü binyılın sonlarına tarihlendiriyor.

Antik Tıbbın Nadir Bir Örneği mi?

Yapılan incelemelerde çocuğun kafatasında trepanasyon, yani kafatasının özel bir yöntemle delinmesi işlemine ait izler tespit edildi. Bilim insanları, bu işlemin taş veya kemikten yapılmış aletlerle gerçekleştirilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Antik çağlarda bu tür müdahalelerin epilepsi, şiddetli baş ağrıları veya ruhsal hastalıklar gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla uygulanmış olabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda bazı araştırmacılar, bu tür işlemlerin dini ritüellerle de bağlantılı olabileceğini göz ardı etmiyor.

Bilim İnsanlarını Şaşırtan Keşif

Kazı çalışmalarını yürüten Salento Üniversitesi arkeoloğu Enrico Ascalone, dört bin yıl önce Orta Asya'da küçük bir çocuk üzerinde böylesine karmaşık bir müdahalenin yapılmış olmasının bilim dünyası için büyük bir yenilik olduğunu belirtti.

Uzmanlar özellikle ameliyatın tam da bir çocuk üzerinde yapılmış olmasına dikkat çekiyor. Zira bu durum, o dönemde insan anatomisi ve cerrahi konusunda belirli bilgilerin mevcut olduğunu gösterebilir.